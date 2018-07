La nécessité du nettoyage de l’amiante

Article commandité

L’amiante est une roche fibreuse. Pendant environ 50 ans, la fibre d’amiante a été très utilisée dans le domaine de la construction, principalement pour ses propriétés ignifuges et isolantes, ainsi que sa capacité à augmenter la résistance d’autres matériaux.

On peut donc la retrouver dans plusieurs éléments de divers bâtiments construits avant les années 1980, comme le stuc, le ciment, les recouvrements de sol, les matières isolantes, les carreaux acoustiques au plafond et même les câbles électriques.

Toutefois, l’amiante n’est plus utilisé de nos jours et tout ce qui s’y rapporte est très réglementé, car son utilisation et le contact prolongé comportent d’importants risques pour la santé. Il est donc important de désamianter un lieu si vous constatez qu’il est contaminé, en particulier s’il s’agit d’une résidence.

Nuisible à la santé

L’amiante représente un danger variable pour la santé. Cela dépend d’abord du type d’amiante qui a été utilisé, car certains sont plus toxiques que d’autres, mais ils sont tous reconnus comme étant cancérigènes.

La friabilité du matériau dans lequel il y a des fibres d’amiante compte également pour beaucoup. Ainsi, lorsque les matériaux, en particulier ceux qui sont plus friables, se détériorent ou lorsque d’importants travaux de réparation, de rénovation ou de démolition ont lieu, les fibres peuvent se détacher et se retrouver dans l’air que vous respirez. Plus cela crée de la poussière, plus le risque est élevé.

Il faut savoir que la fibre d’amiante est très fine. Il est d’ailleurs impossible de la voir à l’œil nu. Cela la rend respirable et elle risque ainsi d’entrer dans vos poumons. Par conséquent, une longue exposition à un air contaminé peut engendrer de graves maladies. Les plus répandues sont l’amiantose, le cancer des poumons et le mésothéliome, une forme de cancer très rare.

Décontaminer les lieux

Étant donné la nature de l’amiante, il est important de prendre des mesures de protection adéquates dès que vous savez qu’il y a une exposition à ce matériau. La première de ces mesures est de réduire votre exposition et celle des autres personnes au strict minimum, notamment en utilisant des équipements appropriés. Vous devez ensuite veiller à ce que le nettoyage de l’amiante se fasse en toute sécurité.

Il va de soi que vous ne pouvez pas réaliser un nettoyage d’amiante vous-même; il s’agit d’une tâche trop délicate et qui pourrait affecter votre santé et celle de vos proches. De plus, le désamiantage est très réglementé. Faites plutôt appel à une entreprise spécialisée dans la décontamination de l'amiante, car ce sont des experts expressément formés pour ce genre d’intervention. De plus, ils possèdent des équipements ultra-spécialisés et utilisent des techniques de sécurité reconnues afin de décontaminer votre demeure.

Peu importe le type de bâtiment, il est très important de procéder à un désamiantage adéquat, en particulier si on y trouve des matériaux friables contenant de l’amiante. C’est une question de santé pour tous les occupants et les utilisateurs du bâtiment. Heureusement, l’enlèvement de cette matière toxique sera effectué par des professionnels et selon une méthode de décontamination rigoureuse.