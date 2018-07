Quelle pierre décorative choisir pour son aménagement paysager?

Article commandité

Vous avez envie de rehausser votre aménagement extérieur, mais vous ne savez pas trop par où commencer. La pierre vous fait rêver, mais vous ne savez pas vraiment de quelle manière l’utiliser pour embellir votre cour. Sachez d’abord que c’est un excellent choix, compte tenu de sa durabilité, de sa facilité d’entretien et du fini haut de gamme que cela apportera à votre propriété.

Mais encore devez-vous savoir vers quel type de produit vous désirez vous tourner en matière de pierre décorative : maçonnerie alternative, pierres naturelles, pavés, dalles… Il y a tant de possibilités! Cela dépendra de la nature de votre projet ainsi que de l’effet recherché.

Un produit adapté

En matière d’aménagement paysager, une multitude de choses peuvent être construites et aménagées avec de la pierre décorative : revêtement extérieur, muret, marches, terrasse, allée, bassin avec cascades, foyer extérieur, bordures, etc. Et comme il existe de nombreuses formes et tailles de pierre, il vaut mieux opter pour le produit qui convient au projet que vous avez en tête.

Par exemple, les dalles et les pavés sont de bons choix pour les terrasses, les allées et les marches. Les pierres naturelles et plates sont plus efficaces avec les allées de style japonais, les bordures et les bassins. Pour ce qui est de la maçonnerie alternative, elle sert principalement pour les revêtements extérieurs, mais aussi pour les murets décoratifs. Cependant, pour les murets de soutien, ainsi que pour les colonnades et les foyers extérieurs, les pavés et les pierres spécialement taillés pour s’empiler les uns sur les autres sont plus appropriés.

Par conséquent, en choisissant une pierre décorative qui correspond à votre projet, vous vous assurez d’obtenir un résultat intéressant. Malgré cela, vous avez encore plusieurs options qui s’offrent à vous en ce qui concerne la forme ou la couleur de la pierre.

Un fini qui a du style

Lorsque vous optez pour des produits en pierre décorative, c’est que vous recherchez avant tout une apparence, un fini qui correspond à vos goûts et à votre personnalité tout en mettant votre maison en valeur. Votre but est probablement de créer un aménagement paysager qui vous démarquera du reste du voisinage et qui rehaussera le style de votre propriété.

Le choix d’une pierre décorative ou d’un pavé doit donc également refléter vos intentions afin que votre projet se concrétise à votre goût. Vous pourrez consulter un spécialiste de la pierre décorative afin de déterminer quel produit vous permettra d’obtenir l’effet désiré tout en respectant les particularités liées à votre aménagement.

En conclusion, la sélection d’une pierre décorative peut être complexe. Heureusement, vous pouvez faciliter votre choix en fonction de vos besoins, de votre personnalité, de vos intentions et même de votre budget. L’aide d’une personne qui s’y connaît est également une ressource précieuse afin de vous orienter vers la meilleure option possible pour votre projet. En évaluant bien vos options, il n’y a aucun doute que vous trouverez rapidement le produit qui vous convient le mieux.