Un outil de sensibilisation touche 14 500 jeunes dans Chaudière-Appalaches

Avec la 3e édition de son outil littérature jeunesse Une drôle de fête pour Alice et Thomas , le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les commissions scolaires de la région et financé par le Secrétariat à la condition féminine, a sensibilisé 14 500 jeunes de 8 à 11 ans de Chaudière-Appalaches sur la thématique de l’hypersexualisation . C’est aussi 153 écoles primaires possédant l’outil et 600 enseignants.es informés.es et sensibilisés.es. C’est un impact majeur pour la région Chaudière-Appalaches.

Une drôle de fête pour Alice et Thomas, c’est un outil de sensibilisation pour les jeunes du primaire et leurs parents. C’est un livre merveilleusement illustré qui aborde différentes thématiques reliées à l’hypersexualisation soit : l’image corporelle, l’estime de soi, les médias, l’influence des pairs, le rôle des parents et le pouvoir de choisir des enfants. L’outil débute avec une note explicative aux parents et se termine avec un questionnaire d’évaluation. C’est un outil complet et dynamique qui a été distribué dans toutes les écoles primaires du réseau public de Chaudière-Appalaches.

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches a reçu plusieurs centaines de formulaires d’évaluation remplis par les parents qui ont permis de constater que:

95 % des répondants.es ont dit que le livre avait permis d’engager une discussion avec l’enfant.

87% des répondants.es ont dit que l’outil leur a apporté des nouvelles connaissances sur l’hypersexualisation.

99% des répondants.es recommanderaient l’outil à d’autres parents/enfants.

82% des enfants disaient se reconnaître dans l’un des personnages de l’histoire.

96% des enfants se sont montrés intéressés par l’histoire.