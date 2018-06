Honneur provincial pour l'enseignant Marco Roy du Cégep Beauce-Appalaches

L’enseignant de comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches, Marco Roy, a reçu l’une des mentions d’honneur remises par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) lors de son colloque annuel tenu à Saint-Hyacinthe du 6 au 8 juin. Celui qui a implanté le concept des mini-entreprises au Cégep trouve des moyens originaux pour transmettre son expertise à ses étudiants depuis maintenant 28 ans.

Les mentions d’honneur de l’AQPC sont remises, chaque année, à des enseignants de cégep qui s’illustrent par leur engagement pédagogique et leur contribution à la qualité de l’enseignement collégial.

« Pour saisir l’essence même d’un collège, il faut venir au colloque, a mentionné la ministre de l’enseignement supérieur Hélène David avant de remettre les mentions. On y parle d’enseignants, des gens qui font un travail exceptionnel. »

C’est en 1997 que Marco Roy a proposé d’intégrer, à son programme d’études, le concept de mini-entreprises que coordonne l’organisme Jeunes entreprises du Québec. Le Cégep Beauce-Appalaches serait d’ailleurs encore le seul à avoir implanté ce concept à l’intérieur de son parcours académique.

Sur une période de huit mois, chaque groupe de 5 à 8 étudiants de troisième année de comptabilité et gestion doit démarrer son entreprise et générer son capital de démarrage par une activité de financement. Vient ensuite la vente de friandises à l’Halloween pour augmenter l’encaisse en vue de la mise en marché d’un produit plus coûteux pour la période des Fêtes. Les entreprises sont dissoutes à la fin de l’année scolaire.

Depuis 20 ans, ce sont près de 500 étudiants qui ont démarré 56 mini-entreprises. L’une de celles formées cette année a inscrit un chiffres d’affaires record de près de 36 000 $. Plusieurs anciens mini-entrepreneurs oeuvrant maintenant dans le monde des affaires n’hésitent pas à témoigner de l’influence qu’a eue Marco Roy sur leur parcours professionnel.

Les mini-entreprises ne sont pas les seules méthodes d’enseignement pratiques préconisées par l’enseignant. On ne compte plus les simulations qui ont mené ses étudiants en Europe, au Mexique et aux États-Unis, les jeux de rôles, les concours, les conférences et études de cas qu’il a proposés à ses étudiants. Autant de facettes de son enseignement qui permettent aux étudiants de sortir de leur zone de confort.

L’AQPC est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir, stimuler et soutenir le développement et l’évolution de la pédagogie collégiale. Son colloque, tenu du 6 au 8 juin, a réuni plus de 1 300 pédagogues.