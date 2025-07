Plus de 120 % d’occupation : un record préoccupant pour Havre l’Éclaircie

Havre l’Éclaircie dresse le bilan de son année 2024-2025, marquée par un taux d’hébergement jamais atteint auparavant.

La maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants établie à Saint-Georges a accueilli 44 femmes et 27 enfants au cours des 12 derniers mois, faisant grimper le taux d’hébergement total à 123 %.

Avec une capacité d’accueil de 12 personnes, la maison est demeurée à pleine capacité tout au long de l’année. Malheureusement, le nombre de demandes refusées a connu aussi une hausse significative avec 129 refus, comparativement à 55 l’an dernier. Une réalité qui n’est pas unique à la Beauce, puisque les maisons d’hébergement débordent partout au Québec, selon l'organisme.

Bien que le nombre de consultations individuelles à Saint-Georges soit demeuré stable, celles offertes dans les différents points de service ont connu une hausse, particulièrement dans les Etchemins, où le nombre est passé de 59 à 103 cette année. Cette augmentation témoigne de la pertinence et de la nécessité d’offrir un service de proximité aux femmes et aux enfants.

Cette année, la campagne « La violence conjugale n’a pas d’âge » a été au cœur des actions de sensibilisation. Elle a joué un rôle clé en rejoignant des personnes de tous âges grâce à des initiatives concrètes, telles que des kiosques dans les écoles et des présentations auprès de groupes de femmes et auprès de résidences pour personnes aînées. Au total, 2 366 personnes ont été sensibilisées à la réalité de la violence conjugale, soit près du double par rapport à l’année précédente.

Un contexte préoccupant

Bien que la directrice du Havre l’Éclaircie, Isabelle Fecteau, se dise satisfaite du bilan présenté cette année, elle souligne plusieurs enjeux préoccupants. « Notre organisme est toujours en attente d’une reconnaissance officielle de places supplémentaires, une démarche essentielle pour obtenir le financement correspondant aux services réellement offerts. Dans un contexte où les besoins augmentent et où les maisons débordent, la perte récente de financement pour deux projets d’hébergement sème l’inquiétude. »

Cette annonce survient dans un contexte particulièrement préoccupant, alors que sept féminicides ont été recensés depuis le début de 2025. La situation actuelle met en lumière l’importance d’un soutien stable et cohérent pour les maisons d’aide et d’hébergement. Malgré les défis, Havre l’Éclaircie poursuit activement sa mission auprès des femmes et des enfants, avec l’engagement de répondre aux besoins croissants liés à la violence conjugale.