Sainte-Marie : plus de 120 000 $ amassés pour la Fondation le Crépuscule

Le 24e tournoi de golf bénéfice de la Fondation le Crépuscule, tenu le jeudi 10 juillet au Club de golf de Sainte-Marie, a permis d’amasser plus de 120 000 $ pour soutenir les soins et services de santé dans La Nouvelle-Beauce.

Présidé cette année par Cécilien Berthiaume, l’événement a rassemblé 204 joueurs venus démontrer leur solidarité, malgré une météo capricieuse qui a interrompu le jeu en fin d’après-midi. L’ambiance est toutefois restée chaleureuse et enthousiaste tout au long de la journée.

Le milieu agricole s’est particulièrement démarqué par sa générosité et sa forte représentation, contribuant de manière significative au succès de la levée de fonds.

Pour rappel, la Fondation le Crépuscule, active dans La Nouvelle-Beauce, a pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets liés aux soins et services de santé et des services sociaux pour la population locale.

Le conseil d’administration et le comité organisateur ont tenu à remercier chaleureusement les commanditaires, donateurs et participants, soulignant l’importance de la solidarité communautaire pour mener à bien leur mission.

Une pensée a également été adressée à feu monsieur Gaston Lévesque, ancien président de la fondation, reconnu pour son dévouement et qui avait contribué à établir le lien avec le président d’honneur de cette édition. Son souvenir demeure bien présent au sein de l’équipe et de la communauté du Crépuscule.

La Fondation donne déjà rendez-vous à ses partenaires et à la population pour la 25e édition de son tournoi l’an prochain.