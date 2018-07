4 idées de reconversion professionnelle

Texte commandité

Une reconversion professionnelle peut s’envisager sous différents angles. On peut soit se diriger vers une profession en demande et ainsi ne pas craindre de manquer d’offres, soit tout quitter pour embrasser une passion, soit rechercher un nouveau niveau de salaire et de responsabilités.

Les métiers les plus demandés au Québec

Si vous avez peur de devoir affronter une certaine concurrence sur un poste, choisissez les métiers les plus demandés sur le marché du travail et vous aurez toutes les chances d’être rapidement engagés.

Le baromètre de l’emploi au Québec indique que les postes les plus recherchés sont par exemple :

Emplois administratifs (adjoints, agents, etc.)

Métiers de l’informatique (analystes, programmeurs, etc.)

Hôtellerie et la restauration (réception et service)

Arpenteurs-géomètres

Inspecteurs (construction) et experts (assurance)

Caissiers

Chauffeurs-livreurs et transporteurs routiers

Enseignants, éducateurs

Infirmiers

Commerce de détail (vendeurs)

Les formations sont souvent assurées sur le tas, sauf pour les professions qui requièrent une certaine technicité sanctionnée par un diplôme ou un permis. Une reconversion professionnelle passe souvent par une période de formation

Se reconvertir dans le cinéma

Beaucoup en rêvent, peu osent franchir le pas. Que ce soit dans des métiers techniques, artistiques, devant ou derrière la caméra, le cinéma est une industrie dans laquelle se croisent tous les métiers.

Même les métiers de bouche sont représentés, car il faut bien nourrir toutes ces équipes qui travaillent dur sur un plateau de cinéma. Mais si vous pensez avoir la fibre et la ténacité nécessaires à l’exercice d’une profession dans le 7e art, il suffit de s’inscrire à une formation en cinéma et de s’orienter vers une spécialisation (scénario, réalisation, production).

Une reconversion professionnelle pour s’enrichir

Pour certains, l’idée d’une reconversion professionnelle est liée à l’envie d’améliorer ses conditions matérielles. Et pourquoi pas puisque certains secteurs sont prêts à verser les chèques correspondant aux attentes du métier. C’est le cas de professions telles que :

La mécanique d’entretien en commandes industrielles

La représentation (vente, etc.)

La gestion et les technologies d’entreprise agricole

Ces métiers n’exigent qu’une petite période de formation accessible à toutes et à tous tout en promettant un bel avenir y compris au niveau salarial.

Une reconversion professionnelle pour plus de responsabilités

Au niveau des postes de direction les plus recherchés, vous pourriez vous orienter selon vos aspirations vers tous ces secteurs en demande de directrices et directeurs :

Les entreprises de télécommunications

La construction

Les services de génie

Les services d’architecture et de sciences

Les services sociaux, communautaires et correctionnels

La finance (services financiers, banques, crédits, etc.)

Les ressources humaines

L’assurance, l’immobilier et le courtage

Reconversion peut aussi être synonyme d’ascension dans l’échelle professionnelle et sociale à l’aide des formations nécessaires.