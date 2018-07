Avantages et inconvénients du refinancement hypothécaire

Pour mener un projet immobilier, les dispositifs proposés par les banques sont des plus attractifs : même s’il faut se doter de quelques conseils pour se lancer dans l'immobilier locatif et s'enrichir, il faut aussi connaître les points forts et faibles de chaque possibilité de financement. Le refinancement hypothécaire en fait partie : quels avantages ? Quels inconvénients ? Comment choisir son prêt ? On répond à toutes vos questions.

Les avantages à choisir un refinancement hypothécaire

Que ce soit pour rembourser des dettes ou bien mener un tout autre projet immobilier, le refinancement hypothécaire est une bonne solution. En réalité, c’est même une solution qui présente de nombreux avantages, à commencer par sa polyvalence. En effet, grâce à un refinancement hypothécaire, vous pouvez mener les travaux suivants :

Achat d’un bien immobilier

Renégociation de l’ensemble de vos prêts à taux avantageux

Rénovation d’un de vos biens

Combinaison de marge de crédit et prêt hypothécaire

Contribution au REER

Sachez-le : un refinancement hypothécaire peut correspondre à une somme importante, alors jusqu’à 75% de votre hypothèque. Autre avantage : les frais déductibles. Prenons un exemple concret : vous achetez un duplex à 200,000$, vous avez donc une hypothèque assortie d’une valeur de 150,000$ (75%), et les 50,000$ restants issus du refinancement permettent de réduire les coûts de financement sur les 200,000 initiaux. Une bonne aubaine pour ceux qui veulent mener des projets immobiliers à bien.

Les inconvénients du refinancement hypothécaire

Mais le refinancement hypothécaire n’est pas tout beau, tout rose. En dehors de son apparente complexité, qui pourrait en faire freiner plus d’un, le refinancement hypothécaire présente d’autres inconvénients, comme les frais. Ces derniers sont nombreux et se divisent ainsi, pour les principaux :

Frais de notaire

Frais d’indemnité hypothécaire

Frais d’évaluation

Frais annexes divers, comme les frais de mainlevée, les commissions diverses ou les frais des conservateurs des hypothèques

D’autant plus que depuis les changements dans le Code civil québécois en 1994, de nombreuses dispositions relatives au refinancement hypothécaire ont été prises et jettent le flou sur certaines démarches.

Autre inconvénient : la polyvalence du refinancement hypothécaire est aussi son point faible. Avec toutes les options possibles, bien des consommateurs n’arrivent pas à faire un point entre la rénovation, la construction ou l’achat immobiliers. C’est pourquoi il faut connaître quelques bonnes astuces pour bien procéder.

Les conseils pour maximiser sa situation

La première astuce consiste à trouver quelqu’un de dynamique, sérieux, qui sera intéressé par vos projets de vie. Par exemple, cela est très difficile de trouver une personne qui fera passer vos intérêts avant ses propres commissions, mais cela existe. N’hésitez pas à comparer les offres, les tarifs à l’accompagnement ou encore, de rencontrer en personne vos conseillers financiers.

Outre le fait de magasiner le plus tôt possible les taux et les possibilités avec le refinancement, vous devez aussi établir des objectifs rapidement, de préférence en lien avec vos possibilités. Si vous avez besoin d’une nouvelle dépendance pour accueillir plus d’amis, visez plutôt la construction, mais si vous avez des fissures aux quatre coins de la maison, visez plutôt les rénovations.

Sachez aussi choisir la bonne institution financière, car en changer en cours de dossier est compliqué. Essayez par exemple de demander un gel de votre taux, ou bien de négocier une descente progressive. Le tout est de trouver les bons interlocuteurs…

Le refinancement hypothécaire peut donc avoir bien des avantages et inconvénients : le tout est d’être bien renseigné sur ce dispositif, afin de faire le bon choix le jour venu. N’hésitez pas à en parler à votre conseiller, pour concrétiser des projets à votre manière.