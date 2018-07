Les avantages et inconvénients de la laine de cellulose pour votre isolation de maison

La laine de cellulose, que l’on appelle aussi « ouate de cellulose », est un matériau idéal pour permettre l’isolation par soufflage de la maison. S’il n’est pas nécessaire de découvrir comment fonctionne l'isolation par soufflage, nous vous donnons ici les avantages et inconvénients de ce matériau très prisé, pour savoir si vous pouvez l’utiliser ou non dans votre maison.

Les qualités de la laine de cellulose

Réputée pour ses vertus économiques, la laine de cellulose consiste en un isolant fait à partir de matériaux recyclés, du papier essentiellement. Elle est adaptée aux maisons ayant une ossature en bois et est particulièrement appréciée pour le confort prodigué en été.

Elle s’utilise à de nombreux endroits :

Dans les combles perdus

Pour les murs et les cloisons intérieurs

Pour la toiture (ce que l’on appelle aussi « ramping »)

Pour les murs extérieurs

Pour les planchers

De manière rampante

C’est donc un isolant qui s’utilise partout, et qui présente des vertus intéressantes. Sans réaliser de fiche technique, elle a une bonne résistance thermique, une bonne résistance au feu, un excellent confort d’été, avec un faible prix.

Mais alors, quels sont les avantages et inconvénients à utiliser ce matériau pour votre isolation par soufflage ?

La polyvalence, son gros point fort

Cela tombe sous le sens : rien qu’en lisant la fiche technique, on comprend que la laine de cellulose est parfaitement adaptée pour tous les travaux d’isolation, quelles que soient les parties concernées par la rénovation ou la construction. Cette polyvalence, c’est le premier avantage de la ouate de cellulose.

Un avantage doublé avec celui d’un prix des plus accessibles, même pour les petits budgets : les entreprises proposent des tarifs compétitifs, qui se situent entre 10 et 14$ le mètre carré, ce qui reste très satisfaisant. Sans compter que la durée de vie moyenne de ce matériau se situe entre 20 et 60 ans !

De plus, et cela est lié au tarif avantageux, le fait qu’il s’agisse de matériaux recyclés est non seulement une source d’économies, mais constitue aussi un geste pour l’environnement. Vous faites donc d’une pierre deux coups en utilisant ce type de matériau pour votre isolation.

Pour autant, comme tout bon matériau, il existe aussi des inconvénients, et voici les principaux.

Les inconvénients dans l’utilisation

L’un des principaux inconvénients à utiliser ce matériau est, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la présence de nombreux produits chimiques au cours de son recyclage :

Issus de l’encre des papiers journaux recyclés

Issus des imperméabilisations à l’humidité, aux insectes et au feu

Cela en fait donc un matériau pas si économique, sur le plan environnemental. Pire encore, cela pourrait provoquer des dégâts sur la santé, à commencer par les poumons et les voies respiratoires : les particules issues du déchiquetage (au moment du recyclage) dégageraient beaucoup de nocivité pour les poumons.

Enfin, si on peut lui accorder son prix très accessible (et son bon rapport qualité/prix), il faut tout de même garder à l’esprit que la laine de cellulose finit par s’affaisser avec le temps. Sa durée de vie est donc largement surestimée, quand on parle d’une soixantaine d’années ! Ou alors, cette durée de vie s’accompagne de possibles dangers pour l’isolation de votre maison.

Si la laine de cellulose présente bien des avantages pour l’isolation d’une maison par soufflage, celle qu’on appelle aussi « ouate de cellulose » présente aussi des inconvénients. Il est donc nécessaire de vous référer à un professionnel du bâtiment pour savoir s’il s’agit du choix le plus pertinent pour votre isolation, avant de vous engager !