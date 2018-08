Le pique-nique interculturel de l'ABNA sera de retour en août

Le dimanche 26 août aura lieu le pique-nique interculturel du comité ABNA (Accueil en Beauce des nouveaux arrivants), au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, dès 11 h. Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJEBS) poursuit sa collaboration par son service Trait d’union, lequel est voué à l’accueil et à l’intégration des immigrantes de 0 à 99 ans en Beauce-Sartigan.

Plus de 150 personnes sont attendues au rassemblement.

« Le pique-nique annuel du comité ABNA est une tradition qui répond parfaitement à nos objectifs, soit de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants et de sensibiliser notre population à la réalité de l’immigration en favorisant les échanges interculturels », mentionne Marie Josée Bolduc, directrice générale du CJE de Beauce-Sud.

Mesdames Danielle Bolduc et Ruth Gagnon du comité ABNA invitent cordialement la population à se joindre au rassemblement : « Le pique-nique interculturel qu’on organise, c’est véritablement la place pour rencontrer les nouveaux arrivants. Ne manquez surtout pas cette occasion ! »

Chaque participant contribue au pique-nique en apportant un mets à partager, suffisant pour au moins dix personnes. Prenez note qu’aucun four et aucun réfrigérateur ne se trouve sur place.

Le comité invite les gens à identifier le contenu de leur plat, à inclure leurs ustensiles de service, à l'informer de la présence d’allergènes et à apporter leur chaise et des jeux. L’ambiance y sera décontractée et conviviale. Grâce au soutien financier de Patrimoine Canada, les participants auront la chance d’entendre le Duo Luc et Marie-Jo et Animation Nanou en mettra plein la vue aux jeunes. Des jeux et des prix de participation seront également de la partie.

Pour avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez téléphoner à Ruth Gagnon au 418 228-5453.