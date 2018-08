Les travaux d'excavation : une opération délicate

Vous voulez entreprendre des travaux d’excavation et vous vous demandez si vous devriez les faire vous-même ou encore confier le mandat à des experts? Voici ce que vous devez savoir au sujet des travaux d’excavation.

Des travaux qui ne sont pas sans danger

De par leur nature, les travaux d’excavation et de creusement de sol représentent une opération délicate à effectuer. En effet, non seulement les travaux doivent être effectués correctement pour respecter les exigences techniques de votre projet, mais surtout pour éviter les risques de blessures et d’accidents, qui peuvent être nombreux sur les chantiers, si l’on n’y prend pas garde.

Quels sont les risques associés à des travaux d’excavation?

Que ce soit des particuliers ou des entreprises d’excavation qui effectuent les travaux, il y a toujours des risques à entreprendre des ouvrages de creusement de sol, quelle que soit leur envergure. Bien entendu, certains types de travaux sont plus dangereux que d’autres, tels que la réparation de câbles électriques. Or, les accidents peuvent survenir à tout moment, même lors de plus petits travaux.

Parmi les dangers les plus communs, nous retrouvons le risque d’éboulement, le risque de tomber dans une tranchée et le risque de se buter contre du matériel. Il y a aussi les risques que des matières dangereuses tombent sur d’autres travailleurs lors des travaux. En effectuant certaines tâches, il peut également arriver d’être mis en contact avec des gaz nocifs et des atmosphères difficiles en milieu restreint.

Quelques conseils pour minimiser les risques d’accidents

Pour minimiser les risques d’incidents, il est de mise de prendre certaines précautions afin de vous assurer que les travaux se déroulent sans imprévus. En voici quelques-unes :

Respecter les consignes de creusage et la distance minimale requise lors de travaux en présence de poteaux électriques ou de lignes électriques aériennes.

Vérifier que le matériel que l’on a à sa disposition est fonctionnel et en bon état.

Engager du personnel compétent et détenant les certifications requises pour réaliser les travaux d’excavation. La compagnie doit notamment détenir une licence d’entrepreneur général émise par la Régie du bâtiment du Québec.

Disposer la terre excavée à une distance respectable du lieu des travaux et de la tranchée, c’est-à-dire à au moins 1,5 mètre.

Ne pas hésiter à consulter un ingénieur lorsque les travaux exigent des creusages plus profonds, de plus de six mètres.

Vérifier la qualité de l’atmosphère si les travaux ont lieu dans des espaces clos.

Affecter une ressource à la surveillance des lieux et des travaux afin de repérer toute source de danger ou risque d’éboulement.

L’importance de faire affaire avec des experts

Pour vous assurer des résultats optimaux et des travaux sécuritaires conformes aux exigences de votre municipalité en tout temps, il est recommandé de faire affaire avec une entreprise d’excavation.

Non seulement l’entreprise d’excavation possède l’équipement, la main-d’œuvre et l’expertise appropriés, mais elle est également entièrement responsable en cas de dommages occasionnés aux personnes ou aux biens qui entourent le chantier de construction lors des travaux.