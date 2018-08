La « Journée 911 », l'initiative de deux cadets de la SQ

Voir la galerie de photos

La « Journée 911 » s'est tenue aujourd'hui, tout près des passerelles à Saint-Georges, entre 10 h et 14 h. Cette journée offerte au grand public avait pour objectif de mieux faire connaître les services d'urgence dans la région, ainsi que d'offrir des informations au sujet des récentes modifications du Code de la sécurité routière.

Ce sont deux cadets de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Beauce-Sartigan, Vincent Gilbert et Émilie et Toupin, qui ont organisé cet événement de sensibilisation.

« Le but, aujourd'hui, c'est vraiment de montrer les métiers qui sont présents dans la MRC de Beauce-Sartigan et d'informer les gens », a mentionné Émilie Toupin, l'un des deux cadets.

Il s'est agi de montrer en quoi ces métiers consistent globalement ; car, selon, elle, les gens ne sont pas nécessairement toujours au courant de leurs tenants et aboutissants.

Le kiosque de la SQ, auquel étaient présents Vincent Gilbert et Émilie Toupin, ont principalement dispensé des informations au sujet des modifications récentes qui ont été apportées au Code de la sécurité routière du Québec, que ce soit par rapport à l'utilisation du téléphone cellulaire au volant ou encore à l'alcool au volant.

Les services d'urgence réunis

La SQ est loin d'être la seule organisation qui s'est déplacée. Des pompiers de la Ville de Saint-Georges, des ambulanciers de la Corporation ambulancière de Beauce (CAMBI), des gens de la Centre d'appels d'urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA), de la Croix-Rouge et du CAA-Québec étaient également présents.

Chacun de ses services essentiels avait un kiosque d'information. Les citoyens ont pu circuler librement, sous le soleil chaud du mois d'août, et en apprendre davantage sur ces métiers très importants.

Les petits et les grands ont eu l'occasion d'entrer dans une ambulance, dans un camion de pompier et dans une voiture de police. La mascotte Polixe, vêtue d'un costume de la SQ, déambulait et amusait par sa simple présence.

Le CAA-Québec offrait aux citoyens la possibilité d'essayer un simulateur très réaliste. Celui-ci donnait un aperçu de ce à quoi ressemble la conduite automobile avec un téléphone cellulaire.

La Maison des jeunes de Saint-Georges était aussi présente. Elle a tenu un barbecue afin que les citoyens ne meurent pas de faim. Tous les profits servaient à financier la cause à laquelle l'organisation est dévouée.

Des remerciements

Vincent Gilbert a tenu à remercier les participants. « L'activité n'aurait pas lieu si ce n'était pas de nos partenaires. C'est sûr qu'on tient à tous les remercier : CAMBI, le Service de sécurité incendie, CAUCA, la Croix-Rouge, la Maison des jeunes, la Sûreté du Québec, le CAA. Surtout la Ville de Saint-Georges : c'est elle qui nous a octroyé le terrain pour l'activité et qui nous a prêté aussi, pour toute l'organisation, le service des repas, les tentes et le matériel. »