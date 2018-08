4 traitements naturels pour les problèmes oculaires

Il existe divers moyens naturels et doux pour améliorer le confort des yeux et pallier à certains petits problèmes gênants.

L’infusion de camomille contre les yeux secs

L’un des maux les plus répandus de notre génération est causé par une trop longue exposition à l’écran d’ordinateur, combinée à un environnement trop sec. On cligne moins des yeux à l’écran et ils finissent par s’assécher. Apparaissent alors rougeurs et irritations.

Préparer une infusion de camomille une vingtaine de minutes avant d’aller se coucher aidera les yeux à retrouver une hydratation correcte. Il suffit d’appliquer l’infusion de camomille filtrée et refroidie à l’aide d’une compresse bien propre et de laisser agir une quinzaine de minutes sur les paupières.

Des exercices contre la fatigue oculaire

Gêne, maux de tête et troubles de la vision peuvent être causés par une fatigue oculaire. C’est une autre conséquence du travail sur écran. Il est possible de se soulager en effectuant quelques exercices des yeux, tels que :

Ne pas fixer l’écran plus de 20 minutes d’affilée

Faire une pause et fixer un point au loin et faire la mise au point durant une trentaine de secondes

Penser à souvent cligner des yeux

Fermer les yeux de temps en temps durant une dizaine de secondes

Ajustez votre assise et regardez plutôt l’écran vers le bas

Soignez l’éclairage (un peu d’ombre est préférable)

Vous pouvez également contacter un opticien à Sherbrooke pour obtenir des verres de lunettes permettant de filtrer la lumière bleue de certains écrans.

Retarder l’apparition de la cataracte

En suivant ces quelques recommandations, il est possible de faire reculer l’apparition de la cataracte, maladie typiquement associée à a vieillesse, mais qui peut être accélérée par de mauvaises habitudes. Il faudra songer à supprimer :

La cigarette

L’exposition aux UVA

Le sucre

La caféine

L’alcool

De plus, en apportant à votre alimentation suffisamment d’antioxydants vous aiderez votre corps à combattre les radicaux libres parfois source de cataracte. Augmentez aussi vos doses d’oméga-3 (trouvé dans le poisson, les graines de lin et de chia par exemple).

Si le problème est trop important (vision réduite, voilée) il est essentiel de consulter un ophtalmologiste en Estrie.

Soulager une conjonctivite

Plusieurs plantes seraient efficaces pour soulager la brûlure d’une conjonctivite, comme l’acacia, les feuilles de coriandre (en ayurvédique) ou l’aloe vera. Mais il semblerait que la meilleure décoction à tenter serait à base d’hydraste du Canada (ou hydrastis) riche en berbérine (un antiseptique). On peut s’en préparer dans un compte-goutte à appliquer 3 fois par jour.