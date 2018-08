Comment acquérir rapidement des notions de base en gestion d’entreprise ?

La gestion d’entreprise permet d’acquérir rapidement de la rentabilité, de l’efficacité et une bonne productivité. Des notions de base en organisation et gestion permettent ainsi d’utiliser au mieux les ressources de l’entreprise. Elle évite surtout d’avoir à affronter des situations compliquées. Quels sont les domaines de compétence incontournables à tout chef d’entreprise ?

Les ressources humaines

Une bonne gestion des ressources humaines a pour objectif de ménager au chef d’entreprise davantage de disponibilité pour à la fois déléguer et définir une ligne de conduite : plan d’action pour développer l’entreprise, innovations pour accroître la productivité, recul nécessaire pour identifier les blocages.

Les atouts d’un bon management passent par la définition des postes et des missions, la mise en place d’objectifs clairs, raisonnables et mesurables, et une communication interne efficace.

Un leadership motivant est le moteur de toute entreprise.

La comptabilité

Un certain nombre de connaissances sont indispensables à la bonne gestion de l’entreprise :

Les obligations fiscales,

Le suivi de la trésorerie,

L’administration commerciale…

L’objectif est de pouvoir analyser les chiffres comptables afin de connaître les points forts et les points faibles de l’entreprise. Cette analyse permet d’identifier non seulement les solutions à mettre en place, mais aussi à prendre des décisions éclairées.

Deux solutions s’offrent au manager : externaliser complètement ces compétences ou s’inscrire à une formation dans un cabinet comptable à Montréal. Les principaux enseignements concerneront :

Les principes comptables et plus précisément apprendre ce qu’est un exercice comptable, sa durée, les méthodes de saisie comptable ;

La gestion de la facturation, ses règles et ses obligations ;

L’organisation comptable avec la tenue de caisse, les procédures d’allègement…

Les travaux comptables : relevés bancaires, comptes clients et fournisseurs, cadrage des taxes…

Les documents comptables : livres, comptes annuels…

La gestion

Savoir calculer le coût de revient de chacun de vos produits est essentiel au calcul du prix de vente et de la marge dégagée. De la même manière, il ne faut pas perdre de vue, les premières années surtout, qu’aucune dépense ne devrait être engagée sans activité. C’est pourquoi il vaut mieux privilégier les dépenses variables.

Une bonne gestion des stocks vous évite également des frais inutiles, voire des pertes. Enfin, pour éviter toute déconvenue, il faut bien gérer ses relations avec les fournisseurs et penser à diversifier les sources d’approvisionnement.

On ne s’improvise pas chef d’entreprise. Même un travailleur autonome doit être en capacité de bien gérer son business.