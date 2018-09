Un nouveau concept de santé communautaire pour améliorer la santé des gens

Voir la galerie de photos

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin et la Fondation du cœur Beauce-Etchemin se sont unis hier pour lancer leur nouveau concept de santé communautaire. Ce dernier vise à rendre accessibles les services des professionnels du Pavillon aux personnes démunies financièrement en Beauce-Etchemins.

Comment est-ce que ça fonctionne ?

Le fonctionnement est simple : les clients qui rencontreront des professionnels du Pavillon en consultation individuelle auront dorénavant l’option de faire une contribution volontaire après avoir payé le prix établi pour leur service. Leur don ira directement dans le Fonds Accès Santé de la Fondation et ils recevront un reçu de charité à la fin de l’année.

Qu’est-ce que le Fonds Accès Santé?

Depuis 2015, la Fondation vient en aide à des gens démunis financièrement grâce au Fonds Accès Santé. En 2017, ce sont plus de 100 personnes qui ont reçu gratuitement, ou à faible coût, des services spécifiques à leur état de santé au Pavillon du cœur. Le concept de santé communautaire vient bonifier directement ce Fonds pour aider encore plus de gens en Beauce-Etchemins.

Pour Nathalie Boucher, patiente du Pavillon, ce Fonds lui a permis de recevoir quatre consultations auprès d’un physiothérapeute. « Je n’aurais pas pu payer pour ce service à l’époque, et je suis très reconnaissante envers tous les donateurs qui contribuent au Fonds Accès Santé. Ma condition physique s’est grandement améliorée grâce à mes rencontres avec le physiothérapeute. J’invite les gens à participer à ce concept pour aider d’autres personnes comme moi », souligne-t-elle.

Toute personne souhaitant contribuer au Fonds Accès Santé peut le faire en offrant une contribution volontaire lors d’une consultation avec un professionnel ou en faisant un don à la campagne annuelle 2018 au www.fondation.coeur.ca.

Nouveauté au Pavillon : prenez rendez-vous en ligne!

Dans le but de rendre encore plus accessibles les services de ses professionnels de la santé, le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin offre maintenant la prise de rendez-vous en ligne. Simple et efficace, il est désormais possible de réserver une plage horaire en tout temps, même à l’extérieur des heures d’ouverture, au www.pavillon.coeur.ca.