La 8e édition du Défi PSF aura lieu le samedi 8 septembre

La huitième édition du Défi PSF aura lieu samedi prochain, le 8 septembre. L'équipe-école de la polyvalente Saint-François, soutenue par la Ville de Beauceville, Les Constructions Martin Jacques et « Courir la Beauce », organise cet événement afin de promouvoir les saines habitudes de vie et la persévérance dans l'effort.

Lire aussi : « La 8e édition du Défi PSF sera de retour en septembre » et « Découvrez toutes les photos des principales courses du Défi PSF de Beauceville » (2017)

L’an dernier, un peu plus de 680 personnes ont relevé ce défi. « Cette année, nous souhaitons accueillir autant de participants. Les buts visés par cette activité scolaire-municipale sont de démontrer l’importance de pratiquer des activités physiques quotidiennement, de développer le sens de l’effort afin de poursuivre et d’atteindre un but à long terme et d’être en mesure de transposer ces qualités dans la vie de tous les jours tant au travail qu’à l’école », mentionne l'organisation.

Des trajets de 2 km, de 5 km, de 10 km et de 21,1 km sont disponibles.

La circulation automobile durant l'événement - entre 5 h et 12 h

Avenue Lambert

L’avenue Lambert sera libre entre le pont et la 150e Rue, mais sera à voie réduite avec alternance des véhicules entre la 150e Rue et le 74 avenue Lambert (Agropur).

6e Avenue

La 6e Avenue sera complètement fermée à la circulation durant l’événement pour assurer la sécurité de centaines de jeunes participants.

Les résidents de ce secteur devront se déplacer en se rendant vers l’avenue Lambert ou vers la route 108 par les rues adjacentes à la 6e Avenue, selon de quel côté de la 6e Avenue ils demeurent.

Pour s'inscrire

Il est possible de s’inscrire au Défi PSF sur son site Internet. Vous pouvez aussi visiter la page Facebook de l'événement. Tous les profits générés par l’événement serviront à soutenir les activités sportives de l’école afin de continuer à offrir ces activités aux élèves à des prix abordables.