Innovation médicale : 4 défis à relever

Objets connectés, applications mobiles, téléconsultations, nanorobots, les nouvelles technologies sont un vrai défi dans le domaine de la santé. Où en est la médecine de demain ?

1) La thérapie par le jeu

La mise au point de jeux vidéo pathologiques intervient déjà dans le traitement des maladies psychologiques. X-torp par exemple, mis au point par la société Genious, aide les malades atteints de la maladie d’Alzheimer à stimuler leurs fonctions cognitives. Le patient joue sur une plateforme en ligne et ses résultats sont transmis au médecin qui les analyse pour évaluer ses progrès. Des jeux existent également pour les autistes et les malades atteints de la maladie de Parkinson.

Dans la même idée, il est possible de rééduquer les fonctions motrices des patients après un AVC par le jeu.

2) Les logiciels informatiques

Les logiciels informatiques ont pour vocation d’améliorer la relation client : les dossiers sont informatisés et permettent un meilleur suivi. Choisir un logiciel médical en ligne adapté à son environnement médical permet au praticien de dégager un temps précieux au malade. Des modules audiovisuels (ajout de photos ou de vidéo) apportent un réel bénéfice à la prise en charge des pathologies et leur traitement. De plus, une fonctionnalité très utile avertit le patient d’un prochain rendez-vous par SMS.

3) Les objets connectés

Les objets connectés dans le domaine de l’e-santé sont une réelle avancée face au vieillissement de la population. Ils permettent un suivi médical personnalisé, allègent le personnel de santé, préservent l’autonomie des patients. Loin de se substituer au praticien, ils lui permettent de déceler une pathologie beaucoup plus tôt en lui fournissant des données utiles au diagnostic précoce.

Parmi ces objets, citons le bracelet connecté, le patch intelligent, le pancréas bionique bi hormonal pour mesurer le taux de sucre dans le sang, les cyber pilules équipées de microprocesseurs pour mesurer les paramètres biophysiques ou encore les cerveaux connectés pour les malades de Parkinson.

4) Les nano robots

Avec les nano robots, la réalité dépasse la fiction ! Infiniment petits, ils ont été mis au point par des Américains et des Chinois pour nager dans le sang de notre organisme. Ils sont capables ainsi d’asphyxier une tumeur cancéreuse en coupant son système d’oxygénation ou de s’installer dans notre intestin pour déployer des interventions chirurgicales ultras complexes !

Ces technologies constituent un réel progrès dans la prise en charge et le traitement des malades.