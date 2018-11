3 astuces pour arrondir des fins de mois difficiles

Un salaire est souvent insuffisant en regard de ses charges fixes dès lors qu’une dépense imprévue se présente : facture d’énergie, panne d’électroménager ou de voiture, maladie… Comment pallier ces dépenses et ne pas tomber dans le rouge ? Un revenu complémentaire est souvent la bonne solution.

Étape indispensable : calculer vos besoins

En dressant le budget exact de vos besoins, vous serez à même de connaître la somme d’argent qui vous manque pour boucler votre mois. Listez vos charges et vos dépenses habituelles, qu’elles soient incontournables ou compulsives. Vous pourrez ainsi éliminer celles dont vous pouvez vous passer et établir un budget plus réaliste. Il se peut même, après cette analyse, que vous ayez un restant à vivre suffisant vous permettant d’épargner une petite somme chaque mois afin d’anticiper une dépense imprévisible ou financer un projet.

Réaliser une rentrée d’argent ponctuelle

Si votre problème d’argent n’est pas récurrent, pourquoi ne pas faire le point sur les affaires dont vous ne vous servez pas ? Vous pourriez vendre certains objets, vêtements, livres ou jeux en organisant un vide-grenier entre voisins ou amis, ou en les mettant en vente sur un site en ligne comme E-Bay. Cela risque d’être long bien sûr.

En cas de besoin d’argent urgent, demander un prêt sur salaire remboursable rapidement.

Gagner un revenu complémentaire régulier

Optimiser ses revenus est de loin la solution la plus pérenne. Grâce à Internet, plusieurs solutions s’offrent à vous pour compléter vos revenus :