Groupe Lessard offre une Mazda 5 à l’Association pour l’intégration sociale

Le Groupe Lessard s’est associée à l’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan et à l’Inclusion, entreprise adaptée, en leur fournissant un mini van de marque Mazda 5. Les deux organismes viennent en aide aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Emmanuel Rodrigue, directeur des deux organismes, avait approché Bernard Lessard cet été dans le but d’un éventuel partenariat. Quelle n’était pas la surprise de M. Rodrigue lorsque, trois semaines plus tard, un véhicule lettré a été mis à la disposition des deux organismes. Ce dernier est très reconnaissant envers le Groupe Lessard. Rejoint au téléphone, M. Bernard Lessard nous a dit : « C’est notre manière d’améliorer le monde dans lequel on vit. »

L’Inclusion opère un plateau de sous-traitance pour des entreprises de la région. Le véhicule permettra notamment aux 35 travailleurs de l’Inclusion de se déplacer partout dans la région; ils ont présentement un contrat avec peinture PN à Saint-Honoré. Les travailleurs n’auraient pas pu se rendre sur les lieux de travail par transport adapté ou par leures propres moyens. M. Rodrigue insiste sur le fait que les travailleurs de l’Inclusion sont fiers de représenter des entreprises locales telle que Manac.

« La majorité des gens travaillent pour réaliser un projet, par exemple partir en vacances, faire un voyage, etc. Nos travailleurs travaillent pour se réaliser eux-mêmes. Ce sont des gens heureux de se lever le matin pour aller travailler. »

Emanuel Rodrigue, directeur de l’Inclusion et de l’AIS

Outre les déplacements de l’Inclusion, le véhicule servira également lors des activités-répit qui sont offertent aux membres de l’AIS, âgés de 5 à 90 ans. Cet été, le minivan a permis à des enfants autistes d’aller visiter la Ronde. Le véhicule est un pas de plus vers l’inclusion sociale, mission première des deux organismes.