À l'approche des fêtes, la SQ met en garde contre l'alcool au volant

Vendredi le 2 novembre dernier, le Capitaine de la SQ Daniel Desmarais et directeur du centre de service de St-Georges participait au lancement de la 35e édition d’Opération Nez Rouge en Beauce. Comme à chaque année, la Sûreté du Québec soutient l’organisme dans sa mission de raccompagnement des conducteurs. Une démarche essentielle à la sécurité des gens sur les routes.

À lire également :

Du 30 novembre jusqu’au 31 décembre prochain, c’est sous le thème : « La meilleure idée de la soirée » que plusieurs bénévoles des MRC Beauce-Sartigan, Robert Cliche et des Etchemins raccompagneront les conducteurs ayant bu à leur domicile en toute sécurité.

À l'approche des fêtes, les occasions de consommer des boissons alcoolisées et du cannabis seront beaucoup plus nombreuses. Un peu partout au Québec, des barrages routiers seront également mis sur pied pour prévenir les accidents et sensibiliser les gens.

La SQ rappelle qu’il est primordial de planifier ses déplacements avant d'arriver à une soirée bien arrosée, que ce soit en prévoyant un service de raccompagnement, un chauffeur désigné, ou un service de taxi.

« Conduire ou laisser conduire une personne n’étant pas en possession de tous ses moyens et ayant les capacités affaiblies par l’alcool ou une drogue est une infraction au Code criminel et ce comportement met en danger tant notre vie que celle des autres », rappelle le capitaine Daniel Desmarais par voie de communiqué.

Selon M. Desmarais, les agents de la SQ reçoivent de plus en plus de plaintes et de dénonciations concernant des cas de conduite en état d’ébriété. Petit à petit, le message a été entendu dans la population. Les gens acceptent de moins en moins de voir leurs proches, amis et collègues conduire après avoir consommé de l’alcool. Un constat dont se félicitent évidemment tous les corps policiers au Québec.

Enfin, la SQ souligne que la consommation de drogue avant de prendre le volant n’est ni moins dangereuse ni moins illégale. La conduite avec les facultés affaiblies par la drogue peut entraîner les mêmes conséquences désastreuses.