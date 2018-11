Une consultation publique gagnante pour le PDZA

Les comités technique et directeur du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Etchemins ont tenu un Forum à Lac-Etchemin le 7 novembre dernier afin d’impliquer les producteurs agricoles et agroforestiers, les intervenants, les citoyens et les élus du territoire dans la définition de leur plan d’action.

Cette activité a permis de cibler une vingtaine d’actions qui s’inscriront au sein des quatre grandes orientations du PDZA; 1) Propulser la pratique de l’agriculture et de l’agroforesterie; 2) Accroître le potentiel de la multifonctionnalité de l’agriculture; 3) Appuyer le développement de la transformation et de la mise en marché des produits agroalimentaires et forestiers; 4) Favoriser des liens de communications forts et adaptés.

La chargée de projet, Jessica Leclerc, qui a animé le forum accompagnée d’une consultante en développement de la coopérative Niska, se dit très satisfaite du déroulement : «Nous avons apprécié la fluidité du déroulement et l’abondance des échanges entre les participants qui se sont exprimés sur leurs préoccupations et leur vision de l’avenir de l’agriculture et de l’agroforesterie». En tout, 72 personnes y ont pris part dans une formule d’ateliers par petits groupes et le travail réalisé a permis de choisir des moyens précis pour répondre aux enjeux prioritaires de l’agriculture.

Le plan d’action final sera déposé au conseil des maires de la MRC des Etchemins pour approbation avant d’amorcer sa mise en œuvre prévue à l’hiver prochain. Entre autres, il sera question de faciliter l’accès aux terres cultivables par les agriculteurs du milieu et de la relève, et ce en partenariat avec l’agente de maillage du service L’ARTERRE de notre territoire. De plus, des actions pour encourager l’achat local et les circuits courts de distribution pourraient être mises en place, comme l’organisation d’un marché public par exemple.