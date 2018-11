Le classement des meilleures écoles secondaires est de retour

Comme chaque année, l’Institut Fraser présentait son palmarès des meilleures écoles secondaires. La Polyvalente Saint-François et l’École Jésus-Marie de Beauceville font encore bonne figure.

452 établissements privés et publics, francophones et anglophones, apparaissent sur cette liste établie par l’Institut Fraser. Notons que les données présentées sont celles qui ont été cumulées en 2017.

Tendances provinciales

Quatre tendances ont été observées sur l’ensemble de la province. D’abord une diminution des élèves en retard sur leur parcours. Les résultats en mathématiques ont aussi connu une baisse, par contre, les enseignants estiment que le niveau des examens était plus élevé pour l’année 2017. Le pourcentage d’élèves étant handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) est en croissance (de 24,7% à 26,1%), une tendance observée depuis quelques années déjà. Enfin, l’écart des notes entre les filles et les garçons est toujours présent : les résultats scolaires des filles sont en moyenne 4% plus élevés que ceux des garçons.



École Jésus-Marie de Beauceville

La cote globale de l’établissement est en baisse depuis les 5 dernières années, ceci dit l’école se classe tout de même au 124e rang au niveau provincial, en tête devant les autres écoles de la région. Le pourcentage d’élèves considérés comme EHDAA est nettement inférieur que dans les autres établissements environnants : il se situe à 12,7%.



Polyvalente Saint-François de Beauceville

La Polyvalente Saint-François de Beauceville est le seul établissement public de la Beauce dont les résultats obtenus sont supérieurs à la moyenne provinciale. Elle figure au 147e rang du classement, alors qu’elle était au 122e rang l’an dernier. Depuis les 5 dernières années, les résultats en mathématiques sont à la hausse. Le taux de diplomation dans les délais prévus s’est lui aussi amélioré.



Polyvalente Bélanger de Saint-Martin

Au 214e rang du classement, les résultats obtenus par l’établissement restent assez similaires à ceux des cinq dernières années. Ceci dit, une baisse a été enregistrée pour le pourcentage d’étudiants n’obtenant pas leur diplôme dans les délais prévus : l’an dernier le pourcentage d'étudiants en retard sur leur cheminement était de 31,9% contre 14,1% cette année.



Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie

Malgré le haut pourcentage d’étudiants de 4e et 5e secondaire EHDAA, la Polyvalente Benoît-Vachon se situe dans les moyennes provinciales, elle est même en hausse dans le classement. Les résultats obtenus dans les matières étudiées ( le français, l’anglais, l’histoire et l’éducation à la citoyenneté, la science et la technologie ainsi que les mathématiques) restent similaires à ceux des cinq dernières années.



Polyvalente Veilleux de Saint-Joseph

À la Polyvalente Veilleux, la cote globale de l’établissement est en baisse depuis les cinq dernières années, ce qui la place au 351e rang du palmarès. Les résultats en sciences suivent eux aussi cette tendance à la baisse.



Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper

Avec 35,5% des élèves de 4e et 5e secondaire considérés comme EHDAA (le taux le plus élevé de la région), la Polyvalente des Abénaquis se maintient devant la Polyvalente Saint-Georges au classement. Les résultats se sont améliorés en anglais langue seconde.



Polyvalente de Saint-Georges

La Polyvalente Saint-Georges est le seul établissement de la région se situant en dessous de la moyenne provinciale, au 401e rang du classement. L’écart des notes entre les filles et les garçons est d’environ 8%. Le taux d’échec dans les matières prises en compte (ce qui n'inclut pas les arts et l’éducation physique) est de 21,7%. En Anglais, les résultats se sont améliorés depuis les cinq dernières années.