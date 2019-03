La Société Saint-Vincent de Paul a amorcé sa Guignolée

À compter de la fin de semaine passée, des centaines de bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) portant des mitaines rouges ont commencé à se promener aux quatre coins de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches afin de solliciter la population dans le cadre de sa plus importante activité de solidarité annuelle, la Guignolée.

Être généreux, une tradition de plus de 150 ans !

On dit que les tout premiers à être passés de porte en porte pour passer la Guignolée étaient des bénévoles de la SSVP, vers les années 1860. En groupe, ils parcouraient les rues et lançaient « Ô gui l’an neuf » aux portes des gens de leur paroisse, expression qui faisait référence au gui, plante qui ne se défeuille jamais et qui est symbole de prospérité.

Encore aujourd’hui, la Guignolée occupe une place très importante dans le financement de l’aide apportée par notre organisme. En 2017, elle constituait la deuxième plus importante source de revenus, représentant des dons de plus de 400 000 $ — somme directement réinvestie dans l’aide aux personnes plus démunies de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Selon les derniers chiffres, près de 40 000 personnes profitent annuellement des programmes et services de la Société de Saint-Vincent de Paul, via ses 72 points de service. L’action de cet organisme, présent chez nous depuis plus de 170 ans, porte sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus de 600 000 kilos de denrées et près de 1 million de dollars en bons alimentaires remis chaque année — le besoin est réel.