Deux étudiants du CBA lauréats d'un concours de philosophie

Deux diplômés du Cégep Beauce-Appalaches se sont démarqués lors du concours Philosopher, un concours d’envergure provincial. Les gagnants ont été dévoilés lors de la journée mondiale de la philosophie, le 15 novembre dernier lors d’un gala au Cégep de Granby.

Yannick Poulin-Giroux et Adrielle Pelchat-Rochette ont vu leurs efforts récompensés alors qu’ils se sont respectivement classés en 2e et 4e places au Concours Philosopher. Dans un argumentaire complet, les deux étudiants se sont penchés sur la question philosophique suivante : « En 2018, pourquoi philosopher ? » Le jury s’est basé sur cinq critères d’évaluation du contenu pour sélectionner les gagnants soit la problématisation, l’argumentation, la créativité, l’exploitation de théories philosophiques et rédaction.

Pour les accompagner dans ce travail de réflexion, ils ont été appuyés par deux enseignants du département de philosophie du Cégep. « La philosophie est une gymnastique mentale qui nous permet de développer notre esprit critique et notre pensée citoyenne. En participant à ce concours, nos étudiants relèvent un défi exigeant, mais ô combien gratifiant et enrichissant. La question de cette année est une façon d’actualiser la philosophie, de l’adapter aux défis et aux enjeux actuels, » indique Étienne Groleau, investigateur du projet au Cégep Beauce-Appalaches.

L’année prochaine, le Concours Philosopher questionnera les étudiants sur un autre sujet d’actualité, soit « Comment vivre avec l’intelligence artificielle ? » Les inscriptions seront lancées en janvier 2019.

À propos du Concours Philosopher

Créé en 1988 au Collège Montmorency par monsieur Pierre Cohen-Bacrie, alors professeur de philosophie, ce concours est maintenant sous la direction du Comité des enseignantes et des enseignants de philosophie. Tous les deux ans, un cégep différent prend la relève pour le mettre en œuvre.

Chaque année, le Concours Philosopher invite les étudiants de l’ensemble du réseau collégial à rédiger une dissertation philosophique de 2 000 mots sur une question. Une fois la question dévoilée, les participants ont environ 5 mois pour rédiger leur dissertation et la transmettre aux comités d’évaluation.

Les textes complets sont disponibles au http://www.concoursphilosopher.com/resultats-du-concours/.