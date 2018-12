Une bonne année pour le tourisme à Thetford Mines

Tourisme région de Thetford dresse un bilan fort positif de l’année qui s’achève. La température clémente, la tenue d’un événement d’envergure provinciale ainsi que de nombreux investissements ont contribué à faire de cette année l’une des plus grandioses qu’ait connue la région.

Une année riche en nouveautés

L’année 2018 a été synonyme de changements et d’investissements pour l’industrie touristique de la région de Thetford. Quelques faits saillants ont marqué cette année prolifique. En voici quelques-uns :

- L’annonce du financement du Boisé du Domaine, soit la création d'un village de chalets locatifs, d'un terrain de camping quatre étoiles, d'un centre d'escalade régional et d'un relais pour les sports d'hiver;

- L’ajout d’une piste d’hébertisme aux 3 Monts;

- Le Club de ski de fond de Thetford investit plus de 30 000 $ pour améliorer ses sentiers;

- La création d’un calendrier en ligne www.QuoiFaireRegionThetford.com;

- L’ouverture du Centre des congrès;

- L’ouverture de plusieurs nouveaux restaurants, dont la Fromagerie Victoria, une seconde succursale de la Bourgade, le Maverick, le Casa Bianca, le Korsé cafébar;

- De nouveaux aménagements faits dans les sentiers pédestres au mont Adstock;

- La tenue de la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines;

- Etc.

Une hausse de l’achalandage touristique

Un événement, tel que la 53e Finale des Jeux du Québec, apporte forcément des retombées intéressantes. Pour preuve, le taux d’occupation enregistré par Tourisme Québec pour les MRC de Lotbinière et des Appalaches a grimpé de 16 % pour le mois d’août comparativement à l’an dernier, un record pour cette période. Les attraits du centre-ville ont connu une hausse marquée de leur achalandage durant la dizaine de jours des Jeux. La programmation de la Place des Jeux a aussi apporté beaucoup de clientèle au centre-ville. Le bureau d’information touristique a également vu son achalandage augmenter de 30 % durant cette période. Notons que les attraits phares en plein air, soit le parc national de Frontenac, les Vélorails de Beaulac-Garthby et les Sentiers pédestres des 3 monts, ont aussi connu une hausse marquée durant tout l’été, notamment à cause de la superbe température que nous avons connue.