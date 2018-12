La parade du père Noël à Saint-Georges

C’est le samedi 8 décembre qu’avait lieu le traditionnel défilé de Noël à Saint-Georges. Nombreux étaient ceux qui attendaient déjà le passage du père Noël et de son cortège avant même que le défilé ne commence à 19 h 00.

Pendant près d’une heure, c’est plus de 35 chars allégoriques et formations de toutes sortes qui ont donc paradé sur un trajet de 1,2 km lors de cette soirée. Le départ se faisait sur la 32e Rue, dans le secteur ouest, pour ensuite se poursuivre en direction du boulevard Dionne et se terminer à l’école Monseigneur-Fortier, sur la 16e Rue.

Fanfares, ballons géants, étoiles, bicyclettes illuminées, cannes et sapins de Noël faisaient notamment partie de ce cortège festif. Des personnages connus et aimés des enfants ont également animé joyeusement et de façon colorée ce défilé, comme la Reine des neiges, la fée des étoiles, Pinocchio ou encore Thomas le train. Le père Noël est finalement apparu à la toute fin, pour le plaisir des tout-petits, mais aussi des plus grands.

Le défilé de Noël est toujours une activité familiale des plus attendues. Cette année, ce sont plus de 8000 personnes qui ont assisté à l’événement.