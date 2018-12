Inauguration du Centre multifonctionnel : rassembler les familles

Le nouveau centre multifonctionnel de Saint-Honoré-de-Shenley était bondé de jeunes familles pour son inauguration samedi dernier. Cet espace muni d’un gymnase se veut un lieu de rassemblement pour tous, mais particulièrement pour les enfants, mentionne le maire Dany Quirion.



Ce nouveau centre multifonctionnel était fort attendu par les citoyens de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley. L’ancien centre communautaire qui accueillait nombre d’événements sociaux et culturels avait brûlé en 2012, laissant ainsi un manque dans la communauté.



Les citoyens sur place se sont dits très satisfaits des nouvelles infrastructures. Un groupe de résidentes de longue date qualifiait le nouveau bâtiment «d’incomparable» à l’ancien centre communautaire. « Le centre sera toujours plein. Les gens de Saint-Honoré vont l’utiliser », affirme l’une d’entre elles.



Pour une autre citoyenne installée dans la communauté depuis 3 ans, ce sera l’occasion pour ses enfants de participer à des activités extrascolaires, mais aussi une bonne manière pour elle de rencontrer les autres citoyens de la municipalité. Le maire, Dany Quirion précisait que l’un de ses objectifs est d’attirer le plus de jeunes familles possibles. D’ailleurs, un ensemble résidentiel de 14 maisons est en train de voir le jour.



558 696$ en dons

Pour la construction du centre, la municipalité a pu obtenir l’aide des gouvernements provincial et fédéral totalisant 1,3 million de dollars. De nombreuses collectes de fonds ont été organisées pour que le projet voie le jour, totalisant 558 696$. Ce montant est colossal lorsqu’on considère que la municipalité ne compte que 1600 habitants. Dans son allocution, le maire s’est montré très reconnaissant tout particulièrement envers les chevaliers de Colomb qui ont amassé plus de 200 000$.

« Dans la vie, il y a des moments pour demander ; pour tendre la main. Il y a aussi des moments pour dire merci. »

Il a aussi tenu à rappeler aux citoyens que ce projet n’augmentera pas le compte taxes des citoyens. « Je n’ai jamais changé d’idée. Ceux qui croyaient voir une ligne supplémentaire sur leur compte de taxes ne la verront jamais. », a-t-il dit.



Une inauguration festive

Pour les célébrations d’ouverture, le père Noël était sur place et remettait des cadeaux aux enfants, tandis que les plus vieux pouvaient se promener de kiosque en kiosque dans lesquels on trouvait savons, bijoux et mets faits maison. Les spectateurs ont aussi pu compter sur la musique et les talents de danseur des Jarrets noirs.