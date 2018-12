Les employés de Ville de Saint-Georges remettent un don appréciable au club Inner Wheel

Les employés de Ville de Saint-Georges récidivent de nouveau cette année et se serrent les coudes pour un organisme du milieu. Pour la période des fêtes 2018, les employés ont choisi de remettre la coquette somme de 4 000 $ au club Inner Wheel de Saint-Georges.

Après avoir obtenu un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la campagne a été lancée sous la forme d’un moitié-moitié hebdomadaire. La campagne de générosité, lancée dès le 1er octobre, s’est échelonnée sur une période de onze semaines.

Un don qui fait du bien

Tout comme l’an dernier avec Moisson Beauce, il est valorisant de remettre un montant à un organisme dont la réputation n’est plus à faire. En 2018, un comité formé de cinq employés a suggéré une nouvelle activité afin de redonner cette fois-ci au club Inner Wheel, un organisme qui vient en aide aux tout-petits de chez nous et dont la mission est notamment de vêtir et d’apporter des repas chauds aux enfants.

« Nous sommes impressionnés par la générosité des employés au sein des divers services. D’autant plus que plusieurs des employés qui ont remporté le moitié-moitié ont tout simplement remis l’entièreté de leur gain à l’organisme », ont affirmé les membres du comité organisateur.

Le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, se réjouit de cette initiative. « Tous les enfants méritent de pouvoir se développer avec tout le matériel scolaire nécessaire, des vêtements chauds, et surtout, avec le ventre plein. Bravo à nos employés et merci à tous les participants de cette belle collecte. Je me joins aux employés de la Ville pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes », a tenu à souligner celui-ci.

À propos du club Inner Wheel

Créé en 1983, le club Inner Wheel de Saint-Georges travaille en collaboration avec les 10 écoles primaires de Saint-Georges pour fournir des vêtements, des repas chauds et des articles scolaires aux enfants dans le besoin. Madame Louise-Andrée Doyon, la présidente à qui le chèque a été remis, s’est dite très touchée par ce grand geste de générosité et a remercié tous les membres du personnel de la Ville qui ont participé à l’activité. Elle a assuré que chaque dollar sera utilisé pour le bien-être des petits protégés du club. Les membres du club remercient les généreux donateurs d’appuyer sa mission.