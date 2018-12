La pénurie de main-d'oeuvre affecte le Rabais météo de chez Ashton

Par voie de communiqué, les responsables des communications des restaurants Chez Ashton nous apprenaient qu’ils tiendront leur Rabais météo du 3 au 20 janvier prochain, ce qui réduit ainsi sa durée de onze jours par rapport aux années précédentes. La direction explique cette décision par la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui essouffle les employés.

Le Rabais météo est une période très exigeante pour les employés de Chez Ashton. La promotion offrant un rabais sur la poutine d’au moins 10% ou égal à la température quotidienne génère de longues files d'attente. Cette année, la direction a donc décidé de faire coïncider le Rabais météo avec le début de session des institutions collégiales.

À la succursale du Carrefour Saint-Georges, la direction se dit soulagée de cette décision. Bien que le restaurant de Saint-Georges soit l'une des seules succursales à avoir une équipe complète, cette réduction de la durée du rabais enlèvera une pression importante des épaules des employés.

La succursale de Saint-Georges de Chez Ashton compte 14 employés. Le secret pour garder leur personnel? Être accommodant en offrant des horaires variables et maintenir un climat familial. « J'aime mieux faire plus d'heures pour accommoder mes employés que de perdre des membres de l'équipe. », affirme Sindy Grenier. Elle s'estime toutefois chanceuse de travailler pour l'une des seules chaînes de restauration de la région qui ne recherche pas de personnel pour le moment.

Préférer la qualité à la durée

Mylène Beaulieu, responsable des communications et du marketing pour les restaurants Chez Ashton, explique : « C’est une décision crève-cœur : le Rabais météo est associé depuis vingt-cinq ans à la chaîne et c’est un succès retentissant. Cependant, un constat important a dû être fait. Nos restaurants ne seront pas en mesure de faire vivre la promotion jusqu’à la fin janvier. »

Cette décision ne s'est pas avérée facile à prendre. La direction a préféré assurer un service de qualité.

La chaîne de restauration québécoise emploie aujourd’hui plus de 600 employés et compte 24 succursales situées dans la grande région de Québec et en Beauce.