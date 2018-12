Un accueil inconditionnel pour Noël

L’Accueil inconditionnel organisait pour une quatrième année son souper de Noël. Cet événement favorise l'inclusion sociale des personnes plus vulnérables ou marginalisées qui ont utilisé les services de l’organisme.

90 personnes ont célébré Noël ensemble, le 18 décembre dernier, dans les locaux du Bercail. Une quinzaine de bénévoles assuraient le service du repas, dont deux intervenantes du CISSS et le groupe de pastorale L’Vrai monde. Cathy Fecteau, directrice du Bercail, explique : « Il y a une chimie qui se passe cette soirée-là, peut-être à cause de l’approche des Fêtes. Il y a une belle solidarité. »

L’Accueil inconditionnel a pu compter sur l’aide et les dons de l’Artisan du café, du Beauceron à l’érable, de l'Assiettée beauceronne ainsi que du Rappel groupe d’entraide. Le maire Claude Morin était présent pour l’événement.

À propos de l’Accueil inconditionnel

L’Accueil inconditionnel est un service externe du Bercail de Saint-Georges. 450 personnes utilisent annuellement les services de l’organisme et 18 000 interventions sont réalisées par les intervenants sur place. L’Accueil inconditionnel cherche à faciliter l’inclusion sociale des personnes vulnérables et exclues de notre communauté, en offrant de l’évaluation, des conseils, des références de l’accompagnement et du dépannage.