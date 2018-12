Ouvert ou fermé au jour de l’An?

Voici les établissements qui seront ouverts ou fermés lors du 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019.

Le 31 décembre, selon le site Internet Économie et Innovation Québec, les établissements commerciaux de vente au détail, les épiceries de grandes et de petites surfaces, de même que les pharmacies seront ouverts de 8 h 00 jusqu’à 17 h 00. Les horaires d’ouverture pour les restaurants peuvent varier. Consultez le site Internet de ceux-ci ou appelez avant de vous y rendre.

Jour de l’An

La plupart des commerces et des grandes surfaces seront fermés. Notez que les bureaux gouvernementaux et les bureaux de poste le seront également. Les urgences des hôpitaux restent ouvertes en tout temps. Les établissements d’alimentation de petites surfaces (375 m2 ou moins) et les pharmacies restent ouverts quant à eux. C’est aussi le cas pour les stations d’essence et les dépanneurs. Les horaires d’ouverture pour les restaurants peuvent varier. Consultez le site Internet de ceux-ci ou appelez avant de vous y rendre.