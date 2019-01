Le Cercle des fermières L’Assomption offre son aide à l’ADOberge Chaudière-Appalaches

La période des fêtes est souvent synonyme d’entraide. Le 18 décembre dernier, le Cercle des fermières L’Assomption # 38 de Saint-Georges l’a démontré en apportant son aide à l’organisme l’ADOberge Chaudière-Appalaches.

À chaque année, le Cercle des fermières apporte donc, bon an, mal an, son aide à différentes œuvres sociales, de façon monétaire ou autre. Son choix s’est arrêté, cette fois-ci, sur l’ADOberge Chaudière-Appalaches.

Lors de cette journée, madame Carmelle Loignon, présidente du Cercle des fermières, a donc remis un chèque de 100 $ à madame Audrey Poulin-Arquin et à madame Sabrina Veilleux, respectivement chef d’équipe et intervenante-client du point de service de l’ADOberge de Saint-Georges.

Le Cercle des fermières L’Assomption # 38 a offert son aide à plusieurs autres organismes également.

« On contribue à OLO, dans le programme du CLSC. On contribue à MIRA, en envoyant des cartouches, c’est pas toujours de l’argent, des fois, c’est des choses comme ça. On ramasse souvent aussi des goupilles qu’on remet aux Scouts. Et on contribue à Préma-Québec, qui est nouveau de cette année », a mentionné la secrétaire du Cercle des fermières, madame Louise Michaud.

Quant à l’ADOberge, l’organisme communautaire autonome offre un service d’hébergement temporaire pour les adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés. Par les différents services offerts en matière de prévention et de dépannage, l’organisme aide donc ces adolescents à développer des comportements de citoyens et de citoyennes responsables et autonomes. La maison d’hébergement a ouvert ses portes officiellement en 2017.