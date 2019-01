Conférence sur le testament offerte par maître Sophie Mercier

Le Comité des usagers de Beauce convie la population à la conférence sur le testament donnée par maître Sophie Mercier, le jeudi 17 janvier 2019 à 18 h 30 au Centre culturel Marie-Fitzbach (250, 18e Rue à Saint-Georges).



Ce sera l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur les aspects juridiques entourant le testament, par exemple les trois types de testaments reconnus au Québec, leurs conditions de validité et les avantages et désavantages de chacun.



Ce sera également le moment pour les gens présents d’obtenir réponse à des interrogations fréquemment soulevées comme « Pourquoi faire un testament? », « Qui peut faire un testament? », « Que contient un testament? », « Qu’est-ce qu’un testament notarié? », « Qu’est-ce qu’un testament olographe? » et plus encore.



En somme, il s’agit d’une excellente façon de démarrer la nouvelle année en acquérant des connaissances de base sur cet outil à valeur juridique. Léger goûter et rafraîchissements non alcoolisés seront servis sur place.



Pour plus d’informations, communiquez avec madame Bianca Drouin, du Comité des usagers de Beauce, au 418 774-3304, poste 32575, ou par courriel au cub.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca.