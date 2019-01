Le suicide en Chaudière-Appalaches est toujours aussi préoccupant

Le suicide demeure une préoccupation majeure en Chaudière-Appalaches, étant encore aujourd’hui une cause importante de décès prématuré et évitable. Le taux de suicide dans la région demeure stable et significativement plus élevé que celui de l’ensemble du Québec.

Le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes et que 6 décès par suicide sur 10 sont des hommes de 35 ans et plus.

Il est essentiel de poursuivre les efforts entrepris puisque chaque décès par suicide entraîne son lot de souffrance et de conséquences pour les proches et l’ensemble de la société. En Chaudière-Appalaches, de multiples actions sont mises de l’avant pour prévenir le suicide :

• 800 sentinelles en prévention du suicide actives en Chaudière-Appalaches;

• 10 000 verrous de pontet distribués gratuitement pour sécuriser les armes à feu ;

• Partenariat étroit avec l’UPA afin de prévenir la détresse chez les producteurs agricoles;

• Des centaines d’intervenants sociaux formés pour intervenir auprès de la personne suicidaire;

• Plan d’action régional 2017-2020 pour réduire le suicide;

• Plusieurs activités dans la communauté en promotion de la bonne santé mentale et en prévention du suicide.

D’autres organismes existent pour aider les gens en détresse : les centres d’écoute et les ressources d’aide pour les hommes, les programmes d’aide aux employés, Tel-jeunes au téléphone ou par texto, les sentinelles dans votre milieu de travail, etc.