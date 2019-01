L’Expo-sciences Desjardins 2019 aura lieu à Sainte-Marie

C’est à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie qu’aura lieu la 24e édition de l’Expo-sciences Desjardins, les 24 et 25 janvier 2019. Elle sera ouverte au public le jeudi 24 janvier, entre 17 h et 19 h.

Comme à l’habitude, cette activité promet d’être un succès. L'Expo-sciences Desjardins s’attend à présenter environ 90 kiosques, où seront abordés autant de sujets à caractère scientifique. Quelques exemples de ces sujets : les dangers de la drogue, l’intelligence artificielle, la nourriture du futur et les catastrophes naturelles. Les exposantes et exposants se partageront des prix d’une valeur totale de 1 200 $.

Les élèves pouvaient s’inscrire au Challenge CSBE ou encore au Challenge Desjardins, dont les meilleurs participants seront admissibles aux étapes suivantes du concours. Ceux-ci pourront en effet représenter la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à Québec du 14 au 16 mars prochain, dans le cadre de la finale régionale (Québec et Chaudière-Appalaches) de l’Expo-sciences Hydro-Québec.

Le coordonnateur des Services éducatifs de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Vincent A. Lemieux, estime que cette activité est formatrice pour les élèves participants et qu’elle est également bénéfique pour les autres élèves et les visiteurs, qui peuvent ainsi s’informer sur les phénomènes scientifiques qui influencent leur vie de tous les jours. On espère donc que les gens seront nombreux à la visiter le 24 janvier au soir.

Pour plus d’information, contactez M. Vincent A. Lemieux au 418 228-5541, poste 24080, ou Mme Chantal Poulin au poste 23710.