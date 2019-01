Lancement du 22e brunch bénéfice de Groupe Espérance et Cancer

Ce matin, le Groupe Espérance et Cancer a procédé au lancement de la vente des billets pour son 22e brunch bénéfice. En partenariat avec Desjardins Chaudière-Appalaches et le Manoir du Quartier, l’activité aura lieu le dimanche 17 février 2019 à l’école des Deux Rives à Saint-Georges.

Le brunch est la principale source de financement de l’organisme qui soutient les personnes atteintes du cancer et leur famille. Le but à atteindre est de servir 1300 déjeuners pour un montant de 18 000 $. Cette journée est avant tout un moyen de sensibiliser et de rassembler la population à la cause.

« Nous transmettons l’espoir. L’espoir de traverser cette période si difficile. Cet immense tourbillon, cette tempête sans fin tant pour la personne atteinte, les proches, les amis et la famille tout entière. L’espoir qu’après la maladie il y aura des jours meilleurs. » Lyse Perron, Directrice générale Groupe Espérance et Cancer

Le déjeuner se veut familial et rassembleur. L’animation sera tenue par le musicien-claviériste André Chrétien. Des activités sous le thème des pirates seront proposées aux enfants qui seront au cœur du brunch.

Président d’honneur de l’édition 2019

Le député de Beauce-Sud M.Samuel Poulin, adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse est le président d’honneur. En tant que bénévole, il a déjà participé à cinq éditions antérieures et est très heureux de présider cette année. Cette cause lui tient personnellement à cœur. M. Poulin est très touché, car son grand-père et son père ont été tous les deux atteints du cancer. Lors du déjeuner, il fera une annonce d’une contribution financière. Le député de Beauce-Sud est tout aussi confiant que l’organisme d’atteindre leurs objectifs et invite la population à venir en grand nombre.

Statistiques

Chaque année, il y a 3000 nouveaux diagnostics de cancer dans la région de Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas a doublé en 20 ans. La majorité de la population est touchée directement ou indirectement par cette maladie. Ces chiffres appuient l’importance de soutenir la mission du Groupe Espérance et Cancer. Il couvre le territoire de la MRC Beauce Sartigan, Robert Cliche et Des Etchemins.

Dès aujourd’hui, les billets sont mis en vente au coût de 20$ pour les adultes. Les enfants de 8 à 12 ans, le coût est de 10$ et gratuits pour les enfants de moins de 7 ans. Les points de vente sont : IGA Rodrigue et Filles (secteur ouest), le IGA familles Rodrigue et Groleau (secteur est) et aux bureaux Le Groupe Espérance et Cancer.