L'ABBS tiendra une journée portes ouvertes

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) tiendra une journée portes ouvertes mardi le 22 janvier, de 10 h 00 à 14 h 00, aux locaux de l’ABBS au 11400, 1e Avenue, bureau 120-A, à Place Centre-Ville. Les locaux sont situés au 2e étage.

L’équipe de l’ABBS inaugurera pour l’occasion leurs nouveaux locaux. L’association a ainsi procédé à un agrandissement, en raison des besoins de plus en plus importants que connaît celle-ci, concernant entre autres les aînés, mais aussi les proches aidants et la nécessité de donner une place à ceux-ci en Beauce-Sartigan.

L’organisme fera par la même occasion la présentation de leur stratégie de déploiement mise en place afin d’offrir des services structurants et personnalisés notamment pour les proches aidants.

De plus, ce projet permet à l’organisme de maximiser leur système informatique afin d’accroître leur efficacité comme association.

L’ABBS en profitera enfin pour remercier les entreprises qui ont permis la réalisation de ces nouveaux locaux et qui se sont impliquées dans ce projet, comme Centraide, Garaga, Altrum et la Caisse populaire de Saint-Georges.

Lors de l’événement, un goûter sera également servi.

Rappelons que l’ABBS a pour mission le maintien à domicile des personnes aînées et vient en aide aux personnes démunies, et ce, depuis 1979. Leurs différents services sont offerts par l’entremise de 350 bénévoles répartis sur le territoire de Beauce-Sartigan.