Les jeunes diplômés invités à découvrir la Beauce

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJEBS) donne le coup d’envoi du séjour exploratoire de Place aux jeunes pour l’année 2018-2019 dans le cadre de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Le prochain séjour exploratoire se tiendra donc du 21 au 23 février 2019, une occasion en or de découvrir la région, d’élargir son réseau de contacts et de se doter d’outils et de ressources pour préparer son projet d’établissement.

Les activités sont gratuites et s’adressent à tous les jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans, qui désirent travailler ou s’établir dans la MRC de Beauce-Sartigan. Au menu : virée-découverte de la région, activités de réseautage, visite d’entreprise, participation à des échanges enrichissants, Foire de l’emploi Beauce-Etchemins, le tout dans une ambiance dynamique qui laisse la place aux jeunes.

Les jeunes diplômés intéressés à vivre l'expérience des séjours sont invités à contacter madame Justine Lapierre-Poulin, agente de migration Place aux jeunes au 418 228-9610 ou par courriel au paj@cjebeauce-sud.com. Pour plus d'information, visitez le site Internet www.placeauxjeunes.qc.ca ou notre page Facebook Place aux jeunes Beauce-Sud.

Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la collaboration de plusieurs partenaires : Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse via la Stratégie jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec, Mouvement des caisses Desjardins, Emploi-Québec, le Centre local d’emploi de Saint-Georges.

Le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la région depuis plus de 20 ans pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans.