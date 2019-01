Visite du député Luc Provençal au Havre l’Éclaircie

Mercredi le 9 janvier, le Havre l’Éclaircie a accueilli le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, dans leurs bureaux.

En plus de lui faire visiter la maison d’hébergement et ses installations, l'organisation s'est entretenue notamment avec lui de la réalité des femmes victimes de violence conjugale et lui a présenté les services de la maison.

Celle-ci a pu également abordé différents sujets avec le député, comme la problématique de la violence chez les femmes, la réalité des femmes immigrantes, le registre des armes et le financement des maisons d’hébergement, dont celui des maisons Deuxième étape. L'équipe a ainsi apprécié l’ouverture et le soutien du député Provençal.

L’an dernier, le Havre l’Éclaircie a accueilli 67 femmes et 44 enfants. La durée d’hébergement peut cependant varier d’une année à l’autre, la moyenne se situant toujours entre 65 et 90 femmes par année, ainsi qu’une cinquantaine d’enfants.

L’organisme a pour mission d’accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire les femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale, afin qu’elles identifient leurs besoins et y trouvent réponse. Par le biais de ses activités, le Havre l’Éclaircie se veut aussi un agent de changement social.