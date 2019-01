Les mets à emporter et préparés de plus en plus populaires

Selon une étude de Statistique Canada, les plats pour emporter et les repas au restaurant seraient de plus en plus populaires auprès des Canadiens. Ce phénomène n’épargnerait pas la Beauce.

Les Canadiens fréquenteraient les restaurants principalement pour se faire plaisir, voir des amis ou de la famille ou pour les occasions spéciales. Plusieurs évoquent le manque de temps, ne pas aimer ou ne pas savoir cuisiner.

Par contre, lorsque les informations nutritionnelles sont disponibles sur les produits ou les menus, 57% des interrogés changent toujours, parfois ou souvent leur choix de repas. Une majorité désire faire des choix plus santé.

Au Canada, la loi exige que le tableau des valeurs nutritionnelles soit inscrit sur la majorité des aliments préemballés. Au Québec, des chaînes de restaurants ont fait le choix d’inscrire le nombre de calories sur leur menu, mais aucune loi ne les y oblige.

« 54 % des Canadiens vont au restaurant ou achètent des plats à emporter au moins une fois par semaine. » Statistique Canada

La situation des restaurants

Martin Giguère, copropriétaire du restaurant Le Rock Café à Saint-Georges, a observé une augmentation des ventes à leur service de repas à emporter. Les gens n’ont pas nécessairement envie de cuisiner à la maison, mais veulent se faire un bon repas en allant chercher sur place ou en se le faisant livrer.

Il ajoute que cela n’affecte en rien le taux d’achalandage de son restaurant qui affiche complet toutes les fins de semaine. Lors des dîners, sa clientèle est surtout composée par les travailleurs et les gens d’affaires. Tandis que pour les déjeuners et les soupers les familles sont plus nombreuses.

Lors d’un congrès de l’Association des restaurateurs du Québec, M. Giguère a retenu que si la tendance se maintient, un restaurant qui n’offrira pas le service de livraison et à emporter risque dans 10 ans de ne plus être en mesure de rester ouvert.

Les mets préparés

Dans les épiceries et les boucheries, les comptoirs de plats pour emporter sont de plus en plus nombreux et s’agrandissent avec les années.

Depuis une quinzaine d’années, la Boucherie Idéale de Saint-Georges possède un département de mets préparés. L’entreprise a observé une augmentation des ventes d’environ 20%. La clientèle est variée et est de différentes générations. Chaque année, elle est de plus en plus nombreuse.

L’une des raisons qui pourraient expliquer ce phénomène est le rythme de vie qui est très rapide. Les gens reviennent du travail et ont envie que les repas soient prêts et de varier leurs repas. Si au départ, la boucherie comptait 3 employés au département, aujourd’hui on en compte 18 qui se relaient pour cuisiner et emballer de 7h le matin à minuit.

L’achat de plats préparés et à emporter est vu comme un moyen de se simplifier la vie et de gagner du temps. Manger dans un restaurant reste un plaisir et un moyen de socialiser. Les entreprises de la Beauce sont à l’affût des besoins de leur clientèle qui est toujours en changement.