Partage au masculin : guérir de sa rupture amoureuse

Partage au masculin invite les hommes qui vivent une séparation, ou des difficultés importantes dans leur vie à deux, à s'inscrire à la démarche d’entraide de groupe en 10 étapes, Objectif : guérir de sa rupture amoureuse.

La prochaine session, animée par monsieur Michel Roy, sera donnée à compter du lundi 28 janvier prochain, à 19 h 00, au bureau de l’organisme, au 925, boulevard Dionne, à Saint-Georges. Le groupe comprend un maximum de 8 participants. Des suivis individuels sont aussi disponibles.

Objectif : guérir de sa rupture amoureuse suscite, depuis près de 25 ans, un niveau très élevé de satisfaction chez ceux qui s’y engagent. Inspirée de la méthode du psychologue Jean Monbourquette, et bien adaptée à la psychologie masculine, la démarche offre la possibilité de prendre un temps d’arrêt pour soi, de mieux comprendre son passé amoureux, de faire les deuils nécessaires et de sortir gagnant de l’épreuve de la fin de son couple.

La rupture amoureuse est un des événements les plus tragiques de la vie. Pourquoi ne pas y faire face et aller chercher de l’aide? Pourquoi risquer de répéter les mêmes erreurs dans votre prochaine relation et de tourner en rond dans le même cercle de souffrances parce qu’on n’aurait pas pris le temps d’analyser ce qui s’est passé? Un participant a déclaré : « Les rencontres m’ont permis de comprendre, de faire mon deuil, de mieux me connaître. Ma démarche a complètement modifié ma vision d’une relation amoureuse ».

Les hommes concernés peuvent s’inscrire en téléphonant au 418 228-7682.