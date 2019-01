2500 $ remis à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin

L’école Notre-Dame de la Municipalité de Lac-Etchemin se retrouve parmi les récipiendaires des Prix #FondationDesjardins et a reçu un montant de 2500 $ pour réaliser le projet J’apprends en m’amusant!, mercredi le 16 janvier dernier.

L’école a ainsi un local disponible et l'aménagera d’une manière non traditionnelle, avec des coussins, des bancs ou des tables basses, du matériel qui permettra de faire travailler les élèves autrement.

« On va acheter, avec ce qu’on a gagné, des jeux de société, des jeux de manipulation. Plutôt que de travailler avec les manuels, on va faire de la manipulation, on va faire des fractions avec des blocs de couleur. On va faire des constructions pour travailler les solides, donc plein de jeux comme ça pour travailler la logique aussi », a mentionné l’enseignante de 4e et de 5e années, Véronique Nadeau.