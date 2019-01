Petits conseils pour réduire sa facture d'électricité

Le mois de janvier est bien avancé et pendant que le thermomètre descend, votre facture d’électricité monte. Bien qu’il soit impossible de contrôler Dame nature, vous pouvez changer vos habitudes qui feront le plus grand bien à votre portefeuille et à l’environnement.

Cette année, le froid s’est fait sentir plus rapidement et plus vivement. Par contre, il vaut mieux commencer à s’habituer à ce type d’hiver qui selon les spécialistes sera de plus en plus fréquent.

Chauffage

Le chauffage représente plus de 50% de votre facture annuelle d’électricité. L’une des principales raisons d’une perte de chaleur d’une maison ou d’un logement est les fuites d’air chaud et les infiltrations d’air froid. Si vous n’avez pas les moyens de changer vos portes et fenêtres, installez une pellicule plastique et colmatez les fissures pour un moindre coût.

L’hiver il est recommandé de baisser ses thermostats la nuit et le jour de 3 degrés Celsius. Les pièces inoccupées, les portes fermées peuvent être chauffées à 15 degrés.

L’éclairage

L’éclairage représenterait en moyenne 10% de votre facture. Ainsi, de remplacer vos ampoules pour des DEL vous économisez autant sur le compte d’Hydro qu’à l’achat des ampoules qui durent 25 fois plus longtemps. Il est conseillé d’éteindre les lumières extérieures lorsque vous allez au lit pour la nuit.

D’autres petits conseils

Dès votre réveil, ouvrez en grand vos rideaux et vos stores pour laisser la chaleur du soleil réchauffer votre intérieur. Le soir vous pourrez les refermer pour ajouter une isolation aux fenêtres.

Les meubles ne devraient pas se trouver devant les sources de chaleur. En plus de faire obstacle à la chaleur, cela augmente le risque d’incendie.

Finalement, si vous avez vraiment froid, la mode peut venir à votre secours. Les grandes vestes et les gilets de laine étant très populaire c’est l’occasion de les porter. Et après tout, quoi de plus agréable que de boire un bon chocolat chaud, habillé confortablement tout en regardant la neige tomber .