Appel de projets d’Arbre-Évolution : une initiative qui fait rouler l’écologie

Pour une 5e année consécutive, le programme de reboisement social d’Arbre-Évolution lance son appel de projets 2019 pour la région de la Beauce.

L’objectif de ce projet est de financer les volontés de reboisement et de verdissement des villes, municipalités, écoles et organismes (parc public, bord de route, piste cyclable, terre en friche, bande riveraine, terrain vague, etc.)

Jusqu'à maintenant, plus de 100 milieux de vie ont obtenu le financement nécessaire à la réalisation de leurs projets de plantation d'arbres et d'arbustes. Ce printemps, le programme fournira un financement pour plus de 10 000 arbres, lesquels seront plantés dans les collectivités québécoises qui en feront la demande.

En 2017, Arbre-Évolution, en collaboration avec la Corporation de protection forestière de Beauce-Etchemin, avaient distribué gratuitement près de 1000 arbres à Saint-Simon-les-Mines.

Les fonds disponibles pour soutenir les projets proviennent de différents partenaires au nom desquels les arbres doivent être plantés et protégés sur vos terrains, et ce, pour un minimum de 50 ans. L'entreprise de Saint-Éphrem, Bois Hamel, fait partie d'ailleurs des partenaires de ce programme.

Pour obtenir le formulaire de dépôt de projet, contactez Arbre-Évolution à l'adresse suivante : info@arbre-evolution.org. La date limite pour déposer le formulaire est le 29 mars 2019.

Arbre-Évolution est une organisation socio-environnementale qui recherche la symbiose entre l’humain et les besoins de la nature. Elle a pour mission de vous accompagner dans la réalisation de vos initiatives de verdissement afin qu'elles contribuent au mieux-être de votre communauté et de son environnement.