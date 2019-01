Le Challenge des pros fera briller les étudiants de Pozer

C’est dans une atmosphère survoltée qu’on a dévoilé les détails du Challenge des pros, une compétition où les étudiants du Centre de formation professionnelle Pozer s’affronteront dans des épreuves relatives à leur domaine de formation. Pour l’occasion Samuel Poulin s’est engagé à soutenir les futurs diplômés dans leur quête d’emploi.

Cette journée aura pour but de favoriser le dépassement de soi, mais aussi de permettre aux étudiants en formation professionnelle de se faire connaître par les employeurs de la région. L’événement compte de nombreux partenaires jouant des rôles différents ; certaines entreprises seront présentes en tant que commanditaires ou jugeront les épreuves, alors que d’autres seront en mission de recrutement.

Pour Anne-Marie et Marie-Pierre, deux étudiantes du Diplôme d’études professionnelles en Soins infirmier, participer à cet événement allait de soi. Toutes deux admettent que leur motivation première est de se dépasser, sans trop se stresser avec les recruteurs qui seront sur place.

Samuel Poulin s’engage à supporter la relève

Le député de Beauce-Sud avait visiblement à coeur la promotion du Challenge des pros.

« Je vous le dis, s’il y a un employeur qui vous refuse, vous m’appelez et je m’arrange avec ça. », a-t-il promis devant la foule d’une centaine d’étudiants.

Cette promesse a suscité une vive réaction dans la salle. Il a d’ailleurs pris le temps d’écouter une étudiante en soins infirmiers qui a vécu récemment cette situation.

Samuel Poulin souhaite que les employeurs engagent des jeunes de la région.

« Ce qui est important, c’est que les patrons des entreprises vous accueillent à bras ouverts parce que nous sommes en pénurie de main-d’oeuvre. »

Il a également insisté sur le fait que ce n’est pas seulement l’immigration et la robotisation qui mettront un terme à la pénurie.

Le député de Beauce-Sud milite aussi pour le retour des jeunes en région.

« S’ils n’ont pas d’emplois, ils vont aller à Montréal, ils vont aller à Québec, ils vont aller à Sherbrooke et ils ne reviendront pas. »

M. Poulin explique qu’il ne se gêne pas pour jouer l’entremetteur entre les finissants et les employeurs de la région.

Plus de détails sur le Challenge des pros

La première édition du Challenge des pros aura lieu le 13 février, de 13 h 30 à 19 h. La remise des prix sera faite à 19 h 30. Il est possible pour la population d’assister à l’événement dans les locaux du CFP Pozer et dans l’aire de construction de charpenterie-menuiserie ( entre le CIMIC et la Polyvalente Saint-Georges ).