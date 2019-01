Un spectacle dansant au profit de la persévérance scolaire

Il sera possible de festoyer en l’honneur de la persévérance scolaire, alors que la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire tiendra un événement-bénéfice le 22 mars prochain. Pour l’occasion, les membres du groupe beauceron Starfish livreront une performance musicale en interprétant les plus grands succès des années 80 à aujourd’hui.

Pour cette nouvelle édition de l’événement, les organisateurs ont opté pour un concept complètement différent. Alors que le spectacle-bénéfice était assis ces deux dernières années, on a choisi une formule plus festive. Les participants pourront s’élancer sur la piste de danse du Cabaret des amants (salle paroissiale).

Cette soirée est attendue par bon nombre de personnes. François Lemieux explique que 250 billets sur 400 ont déjà été vendus, et ce, même avant de faire de la publicité. Il faudra alors faire vite pour se procurer ceux qui restent.

« Tout l’argent amassé est destiné aux élèves. Il n’y a aucuns frais administratifs. », explique François Lemieux.

À propos de la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire

La Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire a été mise sur pied en 2014, afin de venir en aide aux étudiants de la Formation professionnelle, ainsi que de l’Éducation des adultes de la Commission scolaire Beauce-Etchemin.

« Quand on retourne à l’école et on est adulte, on était peut-être habitué d’avoir deux salaires ou on est peut-être monoparental. Les sous ne pleuvent pas. », explique Marie-Claude Bélanger.

Depuis la création de l’organisme, plus de 43 000$ ont été amassés desquels 24 892 $ ont été versés, ce qui représente 115 demandes. Cette année seulement, la Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire a remis 10 000$.

« Il a de plus en plus de demandes, puisqu’on est de plus en plus connus. », dit François Lemieux.

Plusieurs étudiants ayant reçu des montants ont d’ailleurs reconnu que, sans cette aide, ils auraient eu du mal à poursuivre leur cheminement scolaire.

Depuis cette année, l’organisme garde un fonds de roulement de 100$ par établissement pour les demandes urgentes.

Pour bénéficier de cette aide financière, les travailleurs sociaux des différents établissements scolaires reçoivent les demandes des étudiants qui sont ensuite transmises à la Fondation. Il peut s’agir d’un montant servant à couvrir des frais de dentiste ou encore les coûts de l’essence pour se rendre à un stage.

Billets

Les billets sont en vente au coût de 15 $ auprès des membres organisateurs ou au 418-228-5541, poste 26. L’événement débutera à 19 h 30. De l’alcool sera vendu sur place.