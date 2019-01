Construction JL Groleau remet un don de 6 000 $ à La Maison La Fontaine

Mardi le 22 janvier dernier, Construction JL Groleau a remis un don de 6 000 $ à la Maison La Fontaine de Sainte-Marie permettant ainsi à l’organisme de réaliser un projet d’amélioration de ses installations.

L’Association d’entraide communautaire La Fontaine avait besoin d’installer une rampe adaptée à l’extérieur pour faciliter les allers et venues des gens dans leurs déplacements.

« C’est un don qu’il nous a fait, mais en fait, il était déjà dépensé, fait que ça nous a très aidés. Juste la rampe adaptée, ça a coûté 30 000 $ », a indiqué madame Marika Poulin, directrice générale de l’établissement.

Selon madame Poulin, l’installation aidera donc grandement ses membres, car plusieurs d’entre eux sont en fauteuil roulant, utilisent une marchette ou une canne ou ont de la difficulté à prendre les escaliers. L’organisme pensait depuis un bon moment à installer cette rampe.

« Ça fait trois ans qu’on est ici, puis on avait beaucoup de rénovations à faire. Donc, c’est des montants comme monsieur Groleau nous a remis qui nous permet de pouvoir améliorer nos locaux pour permettre à nos membres de pouvoir être dans un milieu sécuritaire », a-t-elle ajouté.

Faire sa part pour une bonne cause

Si Steeve Groleau a choisi d’aider l’Association d’entraide communautaire La Fontaine, c’est qu’il avait tout d’abord cette cause à cœur. Ce montant a aussi été remis en collaboration avec l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec, qui a fait aussi un don à l’organisme.

« Je les ai rencontrés, je suis allé visité les lieux, parce que l’APCHQ, de leur côté, avait aussi fait un don. En allant visiter les lieux, j’ai décidé de faire ma part, pis c’est la cause vraiment », a-t-il mentionné.

Quant à l’APCHQ, à chaque année, l’Association choisit un organisme à qui verser un don, et cette année, après avoir fait une sélection, celle-ci a arrêté son choix sur la Maison La Fontaine.

Un organisme présent pour ses membres

L’Association d’entraide communautaire La Fontaine existe depuis 1996 et est un organisme qui vient en aide aux personnes présentant une déficience physique et/ou intellectuelle, ou souffrant du spectre de l’autisme, ainsi qu'à leurs proches.

« C’est une maison de répit pour les familles qui ont un enfant handicapé lourdement. Ça permet aux familles, aux parents qui veulent avoir un peu de repos d’aller porter leur enfant, ou même des fois des adultes, y en a jusqu’à 70 ans. Y en prennent soin pendant la journée, pendant deux jours. Y font des activités, y ont plein de spécialistes qui aident », a ajouté M. Groleau.

La Maison La Fontaine est ouverte sept jours sur sept et est présente de différentes façons pour ses membres et leurs proches. Plusieurs activités variées sont ainsi offertes de jour en semaine, en soirée et de fin de semaine. L’organisme offre aussi un camp d’été adapté.

L’organisme permet donc aux parents de se ressourcer et de prendre du temps pour eux et/ou les autres membres de la famille. Pour en savoir plus sur cet organisme, consultez le site Internet au http://la-fontaine.org/association/.