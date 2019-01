Une prothèse pour retrouver son autonomie

Voir la galerie de photos

Le 5 novembre 2013, une date à jamais gravée dans la mémoire de la Georgienne Nathalie Lacroix. Ce jour est le moment où « l’enfer a commencé » et que tout a changé. Aujourd'hui, elle fonde ses espoirs sur une prothèse.

Éducatrice à l’époque, comme tous les jours, la femme de 43 ans sortait dehors avec son groupe d’enfants de deux ans. Elle s’est retournée dans l’escalier pour prévenir les enfants de tenir la rampe, mais elle a manqué une marche en tombant tout le long de son côté gauche : « Le dos m’a carrément frappé contre la contremarche. »

Les années qui suivirent

À partir de cet accident de travail, Nathalie a éprouvé des douleurs atroces au dos se retrouvant en marchette. Pendant un an et demi, elle passa un nombre incalculable d’examens.

Les médecins n’arrivaient pas à trouver ce qu’elle avait. Ce ne fut qu’après une autre année et demie qu’ils ont découvert qu’elle avait deux disques écrasés le long de sa colonne vertébrale.

« Puis j’ai eu une première opération il y a deux ans et demi. Ils ont remplacé les disques. Sauf que rendu à la maison, les disques ont luxés et ont débarqué de la colonne. »

Une deuxième opération s’en est suivie pour fixer à nouveau les disques. Nathalie précise que ce sont de grosses opérations de cinq heures sur la table. Malheureusement, elle ne peut plus sentir sa jambe gauche due à une paralysie, une complication de l’opération.

« Mon médecin me disait : tu vas voir tu vas remarcher, ça va bien aller. Mais non c’est jamais revenu. »

Les épreuves

Nathalie souffre surtout de la perte d’autonomie. Tout son quotidien a été contrarié et a dû être réorganisé.

Elle est en fauteuil roulant et la maison n’est pas adaptée à ses besoins. La Georgienne est inscrite à un programme gouvernemental pour l’aider.

« Pour l’adaptation de la maison, j’ai su dernièrement que j’avais encore l’attente pour un an. Déjà un an que j’attends. Tout est long. Moi j’essaye de m’organiser en fauteuil roulant. Dans la maison tous les bas de mur sont arrachés, grafignés, plus de peinture. »