Club Rotaract : un objectif de 12 000 $ pour soutenir Le Berceau

Le Club Rotaract de Saint-Georges tiendra sa soirée annuelle vins et fromages, le jeudi 16 mai prochain, au Club de golf de Saint-Georges. Pour cette 7e édition, le Club s’associe à M. Alexandre Toulouse, président et directeur de développement de La Boîte – Imagerie créative, en tant que président d’honneur de l’événement. Ensemble, ils se donnent l’objectif d’amasser 12 000 $.

La majorité des profits de l’événement seront remis à l’organisme Le Berceau qui a comme mission de soutenir et d’outiller les jeunes mamans de moins de 25 ans en période prénatale et postnatale sur le territoire Beauce-Appalaches-Etchemins. Plus spécifiquement, les sommes permettront de créer un programme d’art thérapie, d’acheter des fournitures pour combler un sac à couche remis aux femmes démunies financièrement et de développer un service de mets préparés offert gratuitement après l’accouchement.

M. Alexandre Toulouse, en affaires depuis quelques années déjà, a sans aucune hésitation accepté la présidence d’honneur de la soirée :

« J’ai toujours trouvé primordial de redonner dans la communauté, surtout aux gens qui sont dans le besoin. Cette année, j’avais envie de supporter un organisme qui mérite d’être connu par le travail qu’il fait jour après jour. Le Berceau fait tellement la différence dans la vie de jeunes mamans qui sont dans le besoin avec leurs nouveau-nés, qu’il mérite d’être connu et d’avoir une vitrine par le biais d’événements que nous mettrons en place cette année. »

Mme Véronique Faucher, présidente du Club Rotaract de Saint-Georges, souligne que l’activité-bénéfice est une source de financement importante pour le regroupement :

« Depuis la première édition, nous avons amassé tout près de 30 000 $ nous permettant de réaliser divers projets locaux et internationaux comme la création d’un sentier de conditionnement physique, l’achat et l’installation d’une balançoire parent-enfant, l’achat et l’installation d’une borne de réparation de vélo en plus d’appuyer le voyage humanitaire au Costa Rica du Carrefour Jeunesse-emploi. »

Mme Faucher ajoute que c'est avec fierté qu'elle-même et le Club appuie Le Berceau dans leur mission, car selon elle, tous n'ont pas la même chance dans la vie :

« Parfois, il ne suffit que d’un petit geste pour donner à une personne le courage qu’il lui faut pour avancer. Je suis convaincue qu’ensemble nous pouvons faire la différence ».

Soulignons que pour cette 7e édition, les Services financiers Veilleux & Filles sont le présentateur officiel de l’événement.

Comment y participer?

Toute personne intéressée à contribuer à l’événement peut le faire en se procurant un billet au coût de 80 $ auprès des membres du comité ou en commanditant l’événement. Pour toute information, les gens sont invités à communiquer avec le Club via leur page Facebook Club Rotaract St-Georges.

À propos du Club Rotaract

Le Club Rotaract de Saint-Georges réunit une quinzaine de jeunes professionnels issus de différentes sphères d’activité, âgés de 25 à 35 ans. Son objectif est d’offrir aux jeunes un cadre dynamique au sein duquel ils peuvent développer leurs aptitudes professionnelles et prendre ensuite une part active dans la société.