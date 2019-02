Quatre enquêteurs de la MRC Beauce-Sartigan seront du 1000 KM du GDPL

Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), la Sûreté du Québec a permis la mise sur pied de deux équipes cyclistes, l’une dans la région de Montréal et l’autre dans la région de Québec, plus précisément du Centre de services de Saint-Georges, pour participer à l’événement du 1000 KM qui se tiendra du 13 au 16 juin 2019.

Les équipes sont composées chacune de cinq policiers actifs qui ont à cœur la santé physique, les enfants et les saines habitudes de vie. L’équipe de Québec est donc composée, quant à elle, de quatre enquêteurs de la MRC Beauce-Sartigan.

Les équipes participantes au 1000 KM doivent choisir avant le défi une école primaire dans le but de la parrainer et de lui offrir les dons recueillis. Ces fonds doivent servir à la mise sur pied de projets ou à l’achat de matériel sportif.

Cette année seront parrainées les écoles primaires Sainte-Famille de Tring-Jonction et Louis-Albert Vachon de Saint-Frédéric. Les besoins sont importants pour ces écoles, et les membres de l’équipe de Québec sont heureux de pouvoir participer à l’éducation des saines habitudes de vie dans ces milieux.

En plus de leur remettre les fonds recueillis, ils feront des activités avec ces élèves au cours des prochains mois. Les élèves de ces écoles ont été rencontrés le 16 janvier dernier pour leur en faire l’annonce officielle.

Du Saguenay–Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal

Le Grand défi Pierre Lavoie consiste à parcourir 1000 KM à vélo, à relais, en trois jours seulement. Accompagnées de Pierre Lavoie, les équipes partiront du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour terminer le trajet au parc Jean-Drapeau sur l'île Sainte-Hélène à Montréal.

L’événement du 1000 KM est l'occasion pour des centaines de cyclistes de venir en aide à la Fondation du Grand défi, qui soutient la recherche sur les maladies héréditaires orphelines et les projets faisant la promotion des saines habitudes de vie. Le 1000 KM est donc beaucoup plus qu'un seul exploit sportif, c’est un événement porteur d'espoir pour tous les jeunes et leurs familles qui prennent en main leur santé, et pour tous ceux touchés par une maladie héréditaire orpheline. C'est également une activité mobilisatrice pour des milliers d'écoliers québécois qui prennent part au défi des Cubes énergie durant l'année scolaire.